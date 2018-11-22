Польська економіка може зазнати значних втрат через виїзд українських заробітчан до Німеччини

Варшава – Польські роботодавці б’ють на сполох: українські заробітчани, завдяки яким економіка Польщі динамічно розвивається, невдовзі можуть масово перебратися до Німеччини. Ці побоювання спричинені серйозними намірами Німеччини спростити умови працевлаштування для іноземців із-поза меж ЄС. Тривожну заяву з приводу ймовірного дефіциту працівників оприлюднила Асоціація польських підприємців та працедавців. За припущеннями цієї організації, внаслідок відтоку українських працівників у сусідню країну валовий внутрішній продукт Польщі може скоротитися на 1,6 відсотка.

Провідні польські ЗМІ рясніють драматичними заголовками на кшталт: «Хто працюватиме, коли виїдуть українці?», «Німеччина забере у нас українців», «Якщо українці за роботою поїдуть до Німеччини, нас чекає економічний колапс», «Шанси Польщі в суперництві за українців зменшуються». Експерти, яких цитують польські видання наголошують, що наслідки ймовірного виїзду з Польщі сотень тисяч українських працівників навіть важко уявити. Найбільше через брак українців постраждали б такі галузі польської економіки, як промисловість, будівництво, сільське господарство та садівництво.

Навіть праворадикальний польський часопис Najwyższy Czas, який важко запідозрити в симпатії до України, опублікував статтю з промовистою назвою: «Ми ще засумуємо за українцями? Замість них швидко з’являться непальці та індійці. Розпочинається масовий вихід на Захід».

Занепокоєння польських підприємців спричинила новина з Німеччини про те, що тамтешня владна коаліція вирішила ухвалити нове міграційне законодавство. На німецькому ринку праці є мільйон вакансій, а безробіття рекордно низьке. Щоб вирішити кадрову проблему, Берлін дозволить іноземцям протягом півроку легально перебувати на території країни, щоб протягом цього часу вони могли знайти роботу. Крім цього, буде спрощено й прискорено процедуру підтвердження кваліфікацій іноземних спеціалістів, а також надаватиметься допомога у вивченні німецької мови.

Чи збудеться «чорний сценарій» для польського ринку праці?

Як припускає аналітичне видання Rzeczpospolita, внаслідок цих нововведень кожен другий громадянин України, який нині працює у Польщі, може виїхати до Німеччини. Мовляв, заробітки там у 3–4 рази більші від польських.

Такі побоювання підтверджують дані опитування, проведеного фірмою Work Service серед українських заробітчан у Польщі. 59 відсотків опитаних сказали, що вони готові переїхати до Німеччини, якщо та відкриє для них свій ринок.

Якби такі заяви стали дійсністю, то за «поміркованого варіанту» з Польщі до Німеччини перемістилося б 500 тисяч українських заробітчан. До таких висновків дійшли аналітики Польської асоціації підприємців та роботодавців. Документові зі своїми міркуваннями та прогнозами вони дали невеселу назву: «Реалізація чорного сценарію – чи Польща втратить українських працівників на користь Німеччини?»

Згідно з підрахунками експертів цієї організації, за негативного розвитку подій темп зростання польського ВВП може знизитися на третину порівняно з динамікою 2017 року. «У контексті економічного сповільнення, що наближається, такі втрати були б ще більш відчутними», – зазначено в заяві Асоціації підприємців та роботодавців.

Не менш категоричний у своїх судженнях Кшиштоф Інґльот, керівник агентства працевлаштування Personnel Service. «Це величезна небезпека для польської економіки. Протягом двох-трьох місяців дефіцит кадрів зріс би зі 165 тисяч до понад півмільйона. Це негативно вплинуло б на наше економічне зростання. Це спричинило б потужний тиск на працедавців, які мусили б підвищувати зарплатню, що, в свою чергу, вплине на зниження конкурентоспроможності наших підприємств», – цитує експерта Rzeczpospolita. За припущеннями Інґльота, унаслідок пертурбацій на польському ринку праці виробництво польських споживчих товарів може зменшитися аж на 10 відсотків.

У Польщі подобається, та Німеччина приваблює кращими заробітками

Те, що побоювання польських роботодавців небезпідставні, підтверджують українські заробітчани у Польщі.

52-річний інженер Володимир Бойко з Тернопільщини на умови роботи в Польщі не нарікає. Він каже, що на заводі неподалік Варшави, де він працює, до нього ставляться добре. Водночас Бойко наголошує: «Мене тут не ображають, я вже звик до нашого польсько-українського колективу. Заробляю я тут краще, ніж міг би заробити вдома, хоч і працюю не за фахом. Утім, я вважаю, що за важку фізичну роботу, яку я тут виконую, мені мали б платити більше. Я звертався з проханням збільшити мені зарплатню, і мені її підвищили на один злотий за годину, тобто насправді це мізерне зростання. Звісно, що я думаю про роботу в Німеччині, от тільки б мову німецьку бодай на якомусь базовому рівні вивчити».

Про ймовірний переїзд із польських заробітків на німецькі подумує колега тернополянина – 40-річний Василь Слободян із Хмельниччини. Він навіть їздив «у розвідку» до Берліна. «Коли в Польщі були так звані довгі листопадові вихідні, я вирішив побачити Німеччину, останнім часом наші люди у Польщі багато говорять про роботу в цій країні. Німеччина не аж так далеко від України, як це мені колись здавалося. Мене вразило, що там так багато іноземців. Навіть без німецької мови, за допомогою моєї ламаної англійської можна порозумітися. Вразило також те, що ціни на продукти в магазинах не сильно відрізняються від польських», – поділився враженнями заробітчанин.

Здебільшого позитивні міркування українських заробітчан щодо роботи в Польщі відзначають автори дослідження «Ставлення громадян України до польського ринку праці». За даними дослідників, 84 відсотки опитаних кажуть, що порадили б своїм рідним і знайомим працевлаштуватися у Польщі. Водночас дві третини учасників дослідження наголосили, що вони виконують низько кваліфіковану роботу.

Як зазначає Яцек Пєхота, голова Польсько-української господарської палати, попри те, що Польща приваблює українців географічною та культурною близькістю, їй важко конкурувати з багатшими державами. Саме тому в польській Асоціації польських підприємців та роботодавців вважають, що Польща мусить переглянути свою міграційну політику – спростити процедури отримання заробітчанами права на постійне перебування в країні, а згодом і отримання польського громадянства.

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