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28 Січень 2019, Київ 16:36
Новини | Політика

У Чехії готують програми, щоб спростити працевлаштування українців – міністр

Українці допомагають нам будувати економіку – МЗС Чехії
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Українці допомагають нам будувати економіку – МЗС Чехії

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Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час свого першого офіційного візиту в Київ повідомив, що чеський уряд планує полегшити українцям оформлення документів для працевлаштування.

«Українці допомагають нам будувати економіку, і наш уряд запровадить кілька спеціальних програм, які б спростили оформлення дозволів на працевлаштування українців. Кількість таких програм і квоти будуть підвищуватися», – заявив Томаш Петршичек у МЗС України 28 січня в Києві.

За його даними, у Чехії працюють понад 100 тисяч українців, і ще близько трьох тисяч українських студентів навчаються у чеських вищих навчальних закладах.

Міністр закордонних справ Чехії відзначив, що Україна є важливим партнером для його країни.

«Минулого року взаємообмін товарами зріс на 16%. Україна належить до 20 найбільших партнерів Чеської Республіки. За останні кілька років Україна досягла величезних успіхів під час модернізації країни і впровадження реформ. Чеська Республіка підтримує європейські прагнення України і завжди буде стояти поруч», – зазначив міністр закордонних справ Чехії.

Раніше цього місяця чеська газета Hospodářské noviny повідомила, що уряд Чехії найме понад сотню нових чиновників, щоб привезти більше працівників з України. Щорічна квота для українців, які приїздять до Чехії за роботою, має зрости до 40 тисяч осіб.

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