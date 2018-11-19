Словаки на службі у бойовиків «ЛДНР»: чи відповідають найманці за участь у чужій війні?

У Словаччині бойовику, який воював на боці угруповань «ЛНР» та «ДНР», висунули звинувачення за участь у війні на Донбасі. Це перший подібний випадок, хоча раніше в місцевих ЗМІ писали про два десятки громадян Словаччини, які приїхали на схід України. Скільки з них продовжують воювати проти української армії і чому словацька поліція оголосила про результати розслідування тільки тепер? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Словаччина вперше звинуватила свого громадянина в участі у війні на Донбасі. Офіційно підозрюваному Маріо Р. загрожує до восьми років за гратами.

На відео, знятому влітку 2018 року біля Донецька – словак Маріо Рейтман.

– Я був в Луганді від 2014-го, з червня 2015 року тут – за Донецьк.

– Вважай, п’ятий рік воюєш?

– Ну, так.

Саме Рейтман, впевнений журналіст Томаш Форро, і є фігурантом розслідування словацької поліції.

Перед тим, як приїхати на Донбас, він був рецидивістом у Словаччині

«Перед тим, як приїхати на Донбас, він був рецидивістом у Словаччині. Він був у тюрмі кілька разів, у тому числі, за насильницькі злочини, наркотики та шахрайство. Зараз, ймовірно, він і далі воює на передовій в Макіївці біля Донецька. У мене є джерела в Донецьку, які зустрічали його нещодавно у центрі Донецька, тож у нього все добре», – каже журналіст із Словаччини Томаш Форро.

Томаш час від часу буває на Донбасі. У 2016 році він особисто зустрічався з Маріо в Донецьку. В одному з матеріалів журналіст також розповідав про Мартіна Сойку.

У розпал війни, вважає Томаш, на окупованому Донбасі було до 20 словаків. Зараз залишилось не більше семи. До того ж дехто з них змінив окопи на цивільне життя.

«У своєму першому репортажі я писав, що є три категорії – ідеалісти, злочинці і найманці. Але після спілкування з ними, думаю, зазвичай це суміш проблем – з законом, іншими злочинами у Словаччині, дуже сильне розчарування через якісь події у їхньому житті і ще один дуже важливий інгредієнт – російська пропаганда», – пояснює журналіст.

«Бачив через інтернет, що тут фашисти, які вбивають місцевих жителів – дівчаток, жінок, дітей. А потім я сказав, що вже не буду дивитися як в Югославії колись таке було», – зазначив бойовик.

Рихард Броніцький і сам став героєм російського телесюжету. Восени 2014 року він знявся у скандальному матеріалі про приїзд актора Михайла Пореченкова на позиції бойовиків у донецькому аеропорту.



«Донбас.Реалії» написали бойовикам зі Словаччини, які активні у соцмережах. Відповіли лише Сойка та Броніцький. Перший спілкуватися відмовився, другий заговорив про особисту зустріч. Судячи зі сторінки «Вконтакте», Броніцький воює і зараз.

«Іноземних добровольців багато, але українських, які хочуть Новоросію, багато я не зустрів. У мене таке питання: де всі, чому чекають вдома?» – питає бойовик у соцмережі.

Російська пропаганда – там, де є групи суспільства, які негативно ставляться до НАТО чи ЄС

«Російська пропаганда завжди є поживною там, де є групи суспільства, які негативно ставляться до НАТО або до ЄС. Безсумнівно такі групи в словацькому суспільстві є, хоча це число менше, ніж в Угорщині або сусідній Чехії», – зазначає аналітик Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії Борис Зайцев.

«Насправді ми ж не бачимо підтримку на державному рівні, наприклад, країни Словаччини, країни Чехії, «ДНР», «ЛНР». Ми бачимо підтримку приватного характеру на рівні окремих громадян. Якщо ми беремо приклад Словаччини, то він унікальний в тому плані, що з ініціативи слідчого Національного кримінального агентства МВС Словаччини почалася подібне переслідування», – зауважує експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

Журналісти «Донбас.Реалії» звернулися із запитами до СБУ та посольства України у Словаччині, але інформації про співробітництво українських і словацьких правоохоронних органів так і не отримали. За даними журналіста Томаша Форро, розслідування на його батьківщині триває уже більше року.

Завдяки моїй роботі уряд почав розуміти загрозу безпеці Словаччини, Європи і почав розслідування

«До моїх репортажів не було реального тиску медіа, поліція не вважала це важливою темою. Завдяки моїй роботі уряд почав розуміти загрозу безпеці Словаччини, Європи і почав розслідування. Тому що деякі з цих людей планують повернутися. У них є навички, зв’язки, у них є вплив і вони готові його використати у нашій країні», – каже Томаш Форро.

Розслідування триває і після Маріо Рейтмана, упевнений Томаш Форро, звинувачення можуть висунути й іншим словакам-прихильникам незаконних угруповань «ЛНР» та «ДНР».

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