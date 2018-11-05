З черниць в снайпери: таємне життя сербської найманки, яка воює на Донбасі

Від черниці до снайпера в рядах бойовиків на Донбасі. Сербські ЗМІ розповіли скандальну історію місцевої найманки. Вона побувала у в’язниці, хвалила Росію і ховала своє обличчя. Що чекає найманців, які приймають рішення все ж повернутися з війни додому? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Найманка з Донбасу – на сторінках сербського таблоїда. Від монашки, через в’язницю, до найманства. Сербське видання «Бліц» розповіло про Даніелу Лазовіч, яка воювала в угрупуванні «ДНР» під позивним «Багіра».

«Кожен, хто йде проти Росії – це мій ворог. Ми прийшли сюди зберегти землю. Заради православ’я. А потім – це борг перед Росією», – виголошувала вона.

Даніелі Лазовіч – 32 роки. В юнацтві грала у волейбол. Вже повнолітньою потрапила до монастиря міста Голубац, що на березі Дунаю, де стала сестрою Ксенією. Зі свого нового дому часто їздила в Белград і Косово. Як встановила поліція, перевозила наркотики. Після ув’язнення зникла з поля зору друзів та рідних, а в 2014 році опинилась на Донбасі.

Історію з наркоторгівлею підтвердили джерела в поліції і суді. Ми точно не знаємо, чи отримала вона за це термін за ґратами, але її тримали під вартою

«Ми розмовляли з двома її шкільними друзями в маленькому містечку Горні-Мілановац, що за 120 кілометрів від Белграда. Там всі один одного знають. Історію з наркоторгівлею підтвердили джерела в поліції і суді. Ми точно не знаємо, чи отримала вона за це термін за ґратами, але її тримали під вартою», – розповів заступник редактора видання «Бліц» у Сербії Міхаіло Йовіцевіч.

На початку весни 2015 року на Донеччині, в районі Дебальцевого, кілька десятків бойовиків проводили навчання на камеру. Там вперше засвітилась і найманка «Багіра».

«Коли Київ буде наш – буде перемир’я», – заявляла вона тоді.

«Багіра» була у складі «Сербського гусарського полку».

«Сербський гусарський полк» насправді існував в фінансових звітах організації «Косівський фронт»

«Мені вдалося знайти підтвердження того, що «Сербський гусарський полк» насправді існував в фінансових звітах організації «Косівський фронт». Яка багато в чому відповідальна і за вербування сербських бойовиків на цю війну на бік Російської Федерації», – каже аналітик Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

Посилаючись на джерела у спецслужбах, сербські журналісти твердять – Лазовіч завербував один з найвідоміших сербських найманців на Донбасі – снайпер Деян Берич. Постійний герой пропагандистських сюжетів. З Сербії, як кажуть його односельці, він поїхав через борги. Тепер перебуває то в Росії, то на окупованій частині Донбасу.

«Звідти, з Росії, закликає сербів боротися проти сербської влади. Наскільки я чув, щойно його нога ступить на територію Сербії – його одразу ж заарештують і судитимуть, він точно потрапить на дуже великий термін до в’язниці», – зазначає політолог із Сербії Венцислав Буйіч.

З 2014 року в Сербії вирішили відправляти за грати своїх громадян за участь у бойових діях на території інших країн. Покарання – від півроку до 10 років в’язниці. СБУ нарахувала на Донбасі понад три сотні бойовиків із Сербії. Дані щодо кожного третього спецслужба вже передала сербській стороні. Там відкрили провадження щодо 45 підозрюваних. 28 осіб засудили, але лише четверо найманців потрапили за ґрати. Решта відбулися умовними термінами.

Покарання за найманство потрібне не Україні. Це потрібно Сербії

«Покарання за найманство потрібне не Україні. Це потрібно Сербії. Тому що ці люди будуть повертатися в країну, де і так на руках залишилося дуже багато зброї ще з 1990-их. Зрозуміло, що вони ще щось привезуть з собою, зрозуміло, вони привезуть ще якісь посттравматичні розлади, що ставить під загрозу безпеку простих сербів», – зауважує Марія Кучеренко.

Стеван Мілошевіч – один із тих, хто повернувся. Воював на Донбасі під керівництвом вбитого три роки тому Олексія Мозгового. Згодом серб приїхав додому і отримав п’ять років умовно. Після цього знову відправився на Донбас і зараз воює за угруповання «ЛНР». Тепер про повернення не думає і навіть найманцем себе не вважає.

«Сподіваюся, що у Сербії зміняться обставини, що наші політичні діячі поміркують і збагнуть, хто наші справжні друзі. Та ще зрозуміють в чому справжня різниця між братською допомогою і найманцями. Щодо найманців – всіх таких я засудив би за тероризм і все інше», – каже Стеван Мілошевич.

Лазовіч покинула Сербію в листопаді 2014 року і не поверталась. Сербська поліція оголосила її в розшук.

Вона жива і здорова. Проживає у Москві. І все ще, часом, приїздить на українське поле бою

«Від джерел у сербській розвідці ми знаємо, що вона жива і здорова. Проживає у Москві. І все ще, часом, приїздить на українське поле бою», – розповів Міхаіло Йовіцевіч.

Іноземні найманці все ще воюють на Донбасі, стверджують в СБУ. Але якщо на початку війни вони були героями пропаганди бойовиків і російських ЗМІ, то тепер про них майже не згадують.

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