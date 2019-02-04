«Ледь не помер від холоду, коли переходив від сепаратистів до Росії»: історія чеського бойовика, який воював на Донбасі

Щонайменше двох громадян Чехії чеські правоохоронні органи звинувачують у тероризмі. За участь в бойових діях на Донбасі в складі угруповань «ЛНР» та «ДНР» їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Хто ці люди? Навіщо поїхали воювати в іншу країну і чому досі вони не за ґратами? Ексклюзивні подробиці з Чехії – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Кутна Гора – невелике затишне містечко за 60 кілометрів від Праги. Один із популярних туристичних напрямків Чехії. Мабуть, головна його пам’ятка – костел усіх святих, в інтер’єрі якого використані тисячі справжніх людських черепів і кісток.

Але зовсім не готичні собори цього разу викликали інтерес журналістів. За інформацією «Донбас.Реалії», саме тут, в цьому гуртожитку на околиці міста може проживати один із тих громадян Чехії, які воювали на Донбасі.

Павел Кафка приїхав в Україну в 2015 році й приєднався до незаконного угруповання «ДНР». Тоді йому було 22 роки.

«Так, він тут жив. Я нікого не питаю: чому і навіщо до мене заселяються. Він тут жив десь плюс-мінус півроку. У двомісній кімнаті. Мені навіть здається, що з якимось хлопцем з України, але це точно збіг. У мене живуть люди різних національностей. Це – люди, які тут шукають роботу», – пояснює власник гуртожитку Йозеф Павлік.

За словами власника гуртожитку, Кафка не з’являвся тут вже два з половиною роки. Де зараз – не знає. А ось про його поїздку в Україну вже читав у місцевих ЗМІ.

«Він поводив себе абсолютно нормально, як і всі в його віці. Тут у нього не було жодних конфліктів. Він завжди платив вчасно... І, знаєте, я б ніколи не сказав, що він здатний на таке. Тому що судячи з його фізичної підготовки, він не виглядає як людина, яка піде кудись на війну», – ділиться враженнями Йозеф Павлік.

Справа Кафки: як просувається слідство?

У соцмережах Кафки досі можна знайти фотографії з України. «Донбас-Арена» на задньому плані підтверджує: чех був на окупованій території. На багатьох знімках він – у формі, зі зброєю або поруч з військовою технікою. Є навіть фотографія його «військового квитка», виданого незаконним угрупованням «ДНР».

У чеській прокуратурі «Донбас.Реалії» відмовилися називати конкретні імена, але повідомили: справу проти чеха, який воював на боці незаконного угруповання «ДНР», дійсно розслідують. Водночас підтвердили: попри тяжкість обвинувачень, він впродовж усього часу залишався на свободі.

Що кажуть родичі?

«Донбас.Реалії» побували ще за однією адресою, де міг зупинитися бойовик. Тут живе його прийомна сім’я. З журналістами погодилася поспілкуватися мати, запевнивши, що сам Павел тепер – в іншому місті.

«В дитинстві це була схема: батьки і неслухняний дитина. Але не просто неслухняна дитина, а більш, ніж неслухняна. Він не поважав нікого. Ми його віддали в інтернат, щоб він хоча б довчився. Але він не хотів, постійно виникали якісь проблеми. Я все життя через це страждала, тому коли я про це згадую, мені не по собі. Йому на все було наплювати», – пригадує жінка, яка побажала залишитися неназваною.

Як стверджує жінка, коли син їхав в Україну – сім’ї нічого не сказав. Хоча таке його рішення несподіваним не називає.

«Він уже в 14-15 років казав: «Я б поїхав кудись воювати». Але не в сенсі, що він хотів когось вбити. Якщо ви подивитесь на його фотографії у Facebook, то ви побачите, що він просто любить зброю. Але він побачив, як все виглядає насправді, і сказав, що хоче повернутися додому», – розповідає жінка.

На Донбасі Кафка пробув майже рік: з літа 2015-го до весни 2016 року. За словами матері, повернення було вимушеним.

«Для нього це було складно, йому потрібні були гроші. Я йому їх посилала, щоб він хоча б зміг повернутися додому. Він говорив, що його життя там було в небезпеці. Каже, що ледь не помер від холоду, коли переходив від сепаратистів до російського кордону. Ніяка політика його не цікавила. Він просто хотів погратись зі зброєю. Наслідки його не цікавили», – зауважує вона.

Чеські бойовики: що їм загрожує?

Якщо в суді доведуть провину Кафки, наступні 15 років він може провести за ґратами. Втім, вважає журналіст Ондржей Кундра, очікувати швидкого рішення не варто. Він уже писав матеріали про громадян Чехії, які воювали на Донбасі. А ось інформації про судові вироки у нього немає.

«Розслідування діяльності іноземних бойовиків завжди займає багато часу. У цьому сенсі Чехія не унікальна. Поліції непросто знайти дійсно надійні докази. Тому що про фотографії, де бойовики позують зі зброєю, в суді вони завжди зможуть сказати: цей знімок був зроблений заради розваги. Тому поліція повинна знайти і інші докази. Це – головна причина, чому розслідування займають тривалий час», – каже журналіст.

«Донбас.Реалії» намагалися поставити запитання і напряму Павелу Кафці, але на повідомлення в соціальних мережах він не відповів.

Дослідники, що стежать за діяльністю чеських бойовиків, які побували на Донбасі, підрахували: місцеві правоохоронні органи ведуть понад десяток таких справ.

«Ці люди – найманці. Для них війна – це робота. Ще це – люди, які ховаються від закону: рецидивісти або особи з кримінальним минулим. Інша група людей – це ті, хто піддався різним конспірологічнім теоріям російської пропаганди. Вони їдуть туди вести якісь «визвольні бої». І знаходяться люди, які вірять в ці божевільні історії», – зазначає аналітик Інституту політики і суспільства Роман Маца.

Також відомо про те, що двоє громадян Чехії, які приєдналися до незаконних угруповань «ЛНР» та «ДНР» в 2014 році, загинули в боях на Донбасі.

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