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30 Листопад 2018, Київ 22:30
Донбас.Реалії

Як ФСБ та угрупування «Л/ДНР» вибивають зізнання з полонених українців?

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26 листопада цього року в Росії Федеральна служба безпеки оприлюднила відеозаписи, на яких три з 23-х захоплених українських військових моряків «зізнаються», що «порушили територіальні води Російської Федерації». Моряки зачитують, підглядаючи «з папірця», підготовлені для них тексти з «визнаннями» їхньої «провини перед Росією» і «свідомої участі у провокації проти Росії».

«Зачитування текстів», важкий офіційний стиль, яким користуються зазвичай лише слідчі, показові зізнання на російських або сепаратистських каналах – це вже відпрацьовані методи ФСБ Росії та угруповань «Л/ДНР», кажуть експерти. В свою чергу, українських військових підтримує і керівництво, і співвітчизники в соціальних мережах: «кажіть, що завгодно, головне – повертайтеся», пишуть люди.

Радіо Донбас.Реалії згадує, якими методами російські гібридні сили вже примушували полонених розповідати на камери про свої «провини».

Моральне знущання

Луганська журналістка і громадська активістка Марія Варфоломеєва з січня 2015 року перебувала в полоні угрупування «ЛНР», яке звинувачувало її в «коригуванні вогню ЗСУ», а також співпраці з «Правим сектором». Дівчину неодноразово показували на російських каналах, де у відео вона зізнавалася, що напевно дійсно через неї були обстріляні ті будинки, яка вона фотографувала. Також Варфоломеєва у цих відео казала, що розчарувалася в українській владі і подіях, що були на Майдані.

У полоні Марія Варфоломеєва пробула 419 днів
У полоні Марія Варфоломеєва пробула 419 днів

У полоні українка пробула 419 днів. Після обміну розповідала українським виданням, під час допитів на неї пморально тиснули – приставляли пістолет до голови, ставили на коліна, били по столу, який стояв поруч з нею, обіцяли покалічити.

«Вони постійно казали: «Машо, ти – дівчинка, тебе жалко бити. Це був дійсно дуже великий натиск, тобто вже готова була на все, що завгодно – в убивстві Кеннеді зізнатися, що мамонти через мене померли», – розповідала Марія Варфоломеєва телепрограмі Донбас.Реалії.

Фізична розправа та обіцянки про знущання над рідними

Представників ультрас руху «Чорно-білі» – вболівальників луганської «Зорі» – Владислава Овчаренка та Артема Ахмерова затримали в Луганську у жовтні 2016 року за те, що вони палили прапори угрупування «ЛНР» і фотографувалися з символікою кольорів українського прапора. Пізніше Овчаренка засудили до 17 років, а Ахмерова – до 13 років колонії суворого режиму за «шпигунство на користь України».

Овчаренка та Ахмерова за те, що вони палили прапори угрупування «ЛНР» засудили до 13 та 17 років позбавлення волі
Овчаренка та Ахмерова за те, що вони палили прапори угрупування «ЛНР» засудили до 13 та 17 років позбавлення волі

​​На відео, яке опублікували сепаратисти, хлопці зізнаються, що проходили підготовку на полігоні у Чугуєві влітку 2014 року, а також українська розвідка намагалися їх завербувати.

27 грудня 2017 року Овчаренка та Ахмерова звільнили. Після чого хлопці зізналися, що з них постійно намагалися вибити інформацію, що вони терористи, шпигуни та співробітники СБУ чи ВСУ.

Владислав Овчаренко
Владислав Овчаренко

«Найважче – психологічний тиск, який був у МГБ «на підвалі». Коли вони привозили моїх рідних, мою дівчину, обіцяли знущання над ними», – згадував Владислав Овчаренко в ефірі Радіо Донбас. Реалії

Наркотичні препарати

11 лютого 2017 року група українських розвідників, які виконували завдання на передовій на Луганщині, не вийшла на зв’язок. Пізніше з відео сепаратистів стало відомо, що військові Сергій Іванчук та Іван Деєв перебувають у полоні угрупування «ЛНР». Українські розвідники зізнаються, що саме вони винні у вбивствах бойовиків «Гіві» та «Мотороли».

Соціальний психолог Олег Покальчук коментує відео допиту
Соціальний психолог Олег Покальчук коментує відео допиту

Соціальний психолог Олег Покальчук розповів Радіо Свобода, що у полонених дивна поведінка. Скоріш за все, до них застосували медикаментозні методи допиту.

«Людину «ковбасить». Це типове для нейролептиків (психотропні препарати – ред.), коли йому хочеться ось так вигнутися. Йому кажуть: ні-ні, сиди рівно, а він не може. Мова дуже плавна – тобто, мова і тіло не синхронізовані. «Якщо за справу беруться спеціалісти, то це, здебільшого, певного роду коктейлі. Нейролептичні, які підбираються, згідно з масою тіла. Введення препаратів може бути абсолютно не марковане. Це може бути цигарка або вода», – коментує відео допиту соціальний психолог Олег Покальчук.

Показове зізнання для «свободи слова»

17 серпня 2018 року на телеканалі «Россия-24» вийшла програма з журналістом Станіславом Асєєвим, який перебуває в ув'язненні з травня-червня 2017 року. Це було перше інтерв'ю блогера з моменту затримання. У відео Асєєв зізнається, що він працював на українську розвідку.

17 серпня телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку
17 серпня телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку

Крім показових зйомок у камері, яка не відповідає тим описам, що журналісти зазвичай чують від полонених, крім «красивих кадрів» у бібліотеці, телеведучий розмірковує: чи можна вважати Асєєва – письменником. Як пояснила Радіо Свобода медіаексперт, голова громадської організації «Детектор медіа» Наталія Лигачова, така увага до літератури має причини.

«Зараз пішов такий рух і по Сенцову, дуже багато виступають режисери, діячі культури, мистецтва. І про Асєєва ми, звичайно ж, говоримо, що це журналіст, публіцист, вони можливо бояться, що підключаться кола літературні», – припускає Лигачова.

Вчений Ігор Козловський, колишній полонений і викладач Станіслава Асєєва припустив що, журналіста примусили зізнатися: «Я думаю, що це наслідок, можливо, знущань, і по-друге, побоювання за своїх рідних. Це примушує не тільки його, а і багатьох так змушували зробити зізнання, обіцяючи, що якщо він це зробить, то його звільнення або обмін буде пришвидшено».

Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа заявила, що вважає дуже сумнівним «зізнання» у шпигунстві блогера і журналіста Станіслава Асєєва.

«Ми ставимо під сумнів обставини цього так званого «зізнання». Ми не маємо жодного уявлення про те, коли, за яких обставин чи примусу воно було зроблене, – заявила речниця Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джоанна Левісон. – Ми продовжуємо вимагати, щоб Станіслав Асєєв був негайно звільнений з-під варти».

Підтримка українських моряків: «ми в одному човні»

Захоплені в Керченській протоці українські військові моряки перебувають «під жорстким психологічним тиском» співробітників ФСБ Росії, про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів контр-адмірал, перший заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов.

«ФСБ має столітній досвід чекістської роботи і використовує цей налагоджений механізм. Був оприлюднений допит наших військовослужбовців, але люди, які їх знають, бачать, що вони перебувають під жорстким психологічним тиском і читають з папірців, які перед ними. Не треба думати, що наші моряки висловлюють власні думки. Що застосували щодо них, я сказати не можу», – сказав він.

Перший заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов
Перший заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов

Раніше в соціальній мережі з'являлися варіанти від українців, чому саме моряки вирішили «зізнатися». Серед причин і хвилювання за рідних, які залишилися на анексованому півострові, і ультиматум: зізнання на камеру за для того, щоб іншим морякам нарешті надали медичну допомогу.

Командування ВМС України уже виступило з підтримкою морякам, які перебувають в полоні.

«Вони діяли законно, згідно з нормами міжнародного морського права й чинних договорів. Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення своїх синів з полону, в тому числі долучаючи до цього світову спільноту», – заявили в ВМС.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)

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