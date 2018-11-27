Євген Семидоцький: що відомо про полоненого матроса України після нападу Росії

23 українських військовослужбовці – в полоні в окупованому Криму. Серед них Євген Семидоцький, член екіпажу рейдового буксира «Яну Капу», що його таранив російський прикордонний корабель. Семидоцький народився і виріс на Луганщині. Радіо Донбас.Реалії поспілкувалося з родичами полоненого і зібрало кілька фактів про молодого чоловіка.

Факт 1. Матрос із Луганщини. Євген Семидоцький народився 27 вересня 1998 року у селище Троїцьке Луганської області. Коли хлопцю виповнилося 7 років, разом з батьками переїхавдо міста Сватове.

Факт 2. Освіта: від школяра до автомеханіка. Із 2005 до 2014 року навчався у школі №2 у Сватовому, після дев'ятого класу здобув освіту слюсаря з ремонту автомобілів.

Факт 3. Мріяв бути матросом. За словами родичів, рішення стати матросом у Євгена з'явилося одразу після школи. Родина підтримала цю ідею, адже дотримується принципу: головне, щоб Євгену було добре, якщо ця діяльність йому подобається, то навіщо перешкоджати?

Служив за контрактом. За словами родичів, залишалося ще рік-півтора до завершення служби.

Факт 4. Спортсмен. Євген цікавиться боксом та футболом. У футбол грав з дитинства і навіть збирався займатися серйозно, проте завадила астма.

Факт 5. Астма. До підліткового віку хворів на астму. Лікування допомогло перебороти цей діагноз і вже колишня хвороба не завадила стати матросом.

Факт 6. Фільми та книги. У соціальній мережі Євген зазначив, що любить «Фауста» Гете та «Хроніки Нарнії» Льюїса, а ось із фільмів виокремив «Хрещеного батька», «13 друзів Оушена» та «Іллюзію обману».

Факт 7. Любить тварин…особливо собак. Мріє завести чотирилапого друга, проте розуміє, що це – відповідальність, тому на час служби так і не реалізував свою мрію.

Факт 8. Його важко вивести з себе, справжній боєць. «Він спокійний, врівноважений, дуже сильний за характером, завжди йде до своєї мети, досягає того, що запланував, допомагає рідним та друзям, не кидає в біді і взагалі дуже добрий», – кажуть родичі.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)