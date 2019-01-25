Україна позитивно оцінила розслідування Чехії про участь її громадян у конфлікті на Донбасі

Посол України в Чехії Євген Перебийніс позитивно оцінив розслідування Чехії про ймовірну участь її громадян у збройному конфлікті на Донбасі на боці підтримуваних Росією бойовиків.

«Звичайно, ми це оцінюємо позитивно. Особливо ми вітаємо той факт, що чеські правоохоронці називають речі своїми іменами, зокрема, в кваліфікації цих злочинів. Думаю, що притягнення таких осіб до відповідальності та висвітлення цих фактів у ЗМІ є надзвичайно важливим для упередження нових жертв російської пропаганди», – цитує Перебийніса прес-служба посольства.

24 січня прокуратура Праги підтвердила українській службі Радіо Свобода, що чеські правоохоронці звинувачують у тероризмі принаймні двох чеських найманців, які воювали проти України на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.