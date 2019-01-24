Чехія звинуватила у тероризмі своїх громадян, які воювали проти України на Донбасі

Чеська прокуратура звинувачує у тероризмі принаймні двох чеських найманців, які воювали проти України на Донбасі. Цю інформацію, яку опублікували чеські медіа, підтвердили на прохання Радіо Свобода у головній прокуратурі Праги. Як мовиться у повідомленні, одному чеському громадянинові було пред’явлено звинувачення у тероризмі за участь у війні на Донбасі ще у лютому минулого року. У разі засудження, йому загрожує від 5 до 15 років ув’язнення. Проте він досі перебуває на волі, бо, за словами представника прокуратури, «високий строк покарання не є підставою для утримання людини під вартою». Щодо іншого обвинувачуваного, прокуратура підтвердила, що розслідування також ще триває.

За даними видання, 22-річний житель провінційного чеського містечка поїхав на Донбас через Росію влітку 2015 року і, пробувши там майже рік, повернувся звідти у травні 2016-го. Видання Deník N повідомило, що з війни повернувся наймолодший чех, якого звинувачують у тероризмі.

У лютому 2018 року чеський громадянин був звинувачений у скоєнні злочину, визнаному законом як терористичний акт

«Можу підтвердити, що в лютому 2018 року чеський громадянин був звинувачений у скоєнні злочину, визнаному законом як терористичний акт за статтею 311 (1) (a), (2) (a), а) відповідно до § 313 Кримінального кодексу за активну збройну діяльність в рамках незаконної сепаратистської структури, що виголошує себе як «Донецьку народну республіку» (метою якої є порушення основної політичної та економічної структури суверенної та незалежної України шляхом контролю над її територією) проти збройних сил та сил безпеки України», – пояснив заступник головного прокурора Праги Адам Башни в листі до Радіо Свобода.

Представник прокуратури додає, що «дії осіб, які воюють на боці «повстанських загонів» проти легальної, легітимної та міжнародно визнаної влади України, потрібно кваліфікувати як злочин, згідно з наведеною правничою кваліфікацією».

Посилаючись на законодавчі норми Чехії, які забороняють надавати засобам масової інформації інформацію, яка дає можливість ідентифікувати особу, проти якої порушується кримінальна справа Адам Башни відмовився підтвердити ім’я звинувачуваного. Але чеське видання Deník N повідомило, що йому відоме повне ім’я звинуваченого, якого вони назвали Павел К.

Редакція звернулася до самого звинуваченого і попросила його прокоментувати цю справу. У відповідь отримала листа такого змісту: «Цю справу розслідують криміналісти з Національного центру боротьби проти організованій злочинності, секція тероризму та екстремізму. Я в цій справі нічого не буду повідомляти».

Кореспонденти редакції відвідали родину чеха, звинуваченого у тероризмі, поговорили з його прийомною матір’ю, яка живе в малому провінційному містечку в центрі Чехії. Вона розповіла про те, як Павла К. усиновили у віці 3,5 років, про його складні стосунки з прийомними батьками, про захоплення зброєю в підлітковому віці, про бажання іти воювати в Ірак ще у 15 років. Та замість Іраку хлопець невдовзі знайшов шлях на Донбас.

Свою подорож на Донбас він – Павел К. – рясно ілюстрував фотографіями в уніформі зі зброєю в мережі «ВКонтакте». Та вже невдовзі писав додому листи, в яких скаржився, що в реальності ця війна виявилася не такою, як він собі уявляв. І молодому чоловікові перестало подобатися марширувати під «гімн» угруповання «ДНР», як він хвалився перед тим на своїх фотографіях.

Мамо, тут вбивають дітей, я хочу назад

«Мамо, тут вбивають дітей, я хочу назад», – цитує видання його дописи за словами його прийомної матері. Вона спочатку охоче поспілкувалася з журналістами, але потім припинила відповідати на дзвінки. Сусіди відгукувалися про нього, як про хлопця, якого вони б ніколи не уявили зі зброєю поруч із російськими найманцями. Кажуть, що був самітником, мав борги, переїжджав з місця на місце. Чим займався молодий чоловік перед від’їздом на Донбас, також встановити не вдалося.

​Зрадикалізований російською пропагандою

На своїх акаунтах, Павел К. постив не лише власні фото, але і політичні коментарі. Під постом з російського пропагандистського каналу «Спутнік» під назвою «КНДР погрожує ядерною атакою у випадку, якби США зробили спробу превентивного удару», можна прочитати такий його коментар: «Я б цим дебілам ще і подякував, якби вони знищили США!!!!»

Як говорить дослідник Роман Маца, який перший вийшов на слід звинувачуваного через його акаунти в соціальних мережах, є три типи людей, які вибиралися з Чехії повоювати з українцями на Донбасі. Перший – професійні найманці, переважно з колишніх чехословацьких спецслужб, поліції, а також люди, які воювали вже у лавах НАТО, але були травматизовані своїм досвідом у «гарячих точках». Другий – різні політичні екстремісти, праві та ліві, та люди з кримінальним минулим, які втікають від кримінального переслідування вдома, і третій – ідеалісти, з соціально проблематичного середовища, яких радикалізує російська пропаганда.

Для Росії дешевше набрати таких «добровольців», яким розповідають божевільні історії, як «бандерівці живцем пожирають дітей», ніж платити професійним найманцям

«Для Росії набагато дешевше набрати так званих «добровольців», яким вони розповідають різні божевільні історії про те, як «бандерівці живцем пожирають дітей», ніж платити професійним найманцям. Але те, які безумні є ці історії, якими вони годують людей не лише в Росії, але і всюди за кордоном, забезпечує те, що люди, які в них вірять, мусять дійсно мати серйозні психологічні проблеми», – пояснює Роман Маца з Інституту вивчення політики і суспільства.

За оцінками Романа Маци, який стежить за чеськими екстремістами вже кілька років, тих, котрі пішли воювати на Донбас проти України, було кілька десятків. Нині розслідування ведеться проти близько 10 колишніх найманців на Донбасі, що повернулися додому. В донецьких степах знайшли свою смерть ще двоє чехів, тренер з фітнесу з міста Брно Іво Стейскал та його товариш Войтєх Глінка з міста Жатец. Щодо ще одного героя позаторішньої розповіді тижневика Respekt, також висунуто звинувачення у тероризмі. Такий факт Радіо Свобода підтвердив заступник головного прокурора Праги Адам Башни. Проте, за словами Романа Маци, жодного чеха ще не засудили за звинуваченням у тероризмі.

Потрібні докази з України

Аналітик звертає увагу на те, що Павлу К. звинувачення було пред’явлено ще майже рік тому, але, незважаючи на те, що йдеться про важкий злочин, що може тягнути від 5 до 15 років ув’язнення, а у випадку, якщо буде доведено, що йдеться про терористичне угрупування, то і всі 20 років, його не взяли під варту. За даними аналітика, Павел К. є на свободі, працює в одній з охоронних компаній, і суд нібито врахував те, що він виховує малу дитину разом зі своєю партнеркою.

Це люди, які живуть у віртуальній реальності і готові стріляти, «реагувати на напад Заходу»

Та на переконання Маци, люди, які повернулися з війни в Україні, становлять небезпеку для чеського суспільства.

«Йдеться не лише про тих «поверненців», які мають різні психологічні проблеми через травми війни, а і про їхніх товаришів, які нікуди не поїхали, але так само були зрадикалізовані російською пропагандою, які вірять, що скоро буде війна, готуються до неї, створюють різні загони самооборони. Це люди, які живуть у віртуальній реальності і готові стріляти, «реагувати на напад Заходу». Тож небезпеку тут вбачаю не лише я, але і інші аналітики, які працюють з цією темою», – попереджає Роман Маца.

Він говорить, що багато нині залежить від української сторони, від того, наскільки переконливі докази вона може надати щодо діяльності таких «іноземних легіонерів». Бо у випадку браку таких доказів, єдине, що можна буде пред’явити людям, яким інкримінують тероризм, будуть їхні фото у соціальних мережах та максимум – нелегальний перетин кордону.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс говорить, що співпраця між українськими та чеськими правоохоронцями ведеться, і він, як посол, ці справи також відстежує.

Особливо ми вітаємо той факт, що чеські правоохоронці називають речі своїми іменами, зокрема, в кваліфікації цих злочинів

«Нам відомо про те, що чеські правоохоронні органи мають у своєму провадженні справи щодо низки громадян Чеської Республіки, які брали участь у бойових діях на стороні російських окупаційних сил на Донбасі. Звичайно, ми це оцінюємо позитивно. Особливо ми вітаємо той факт, що чеські правоохоронці називають речі своїми іменами, зокрема, в кваліфікації цих злочинів. Думаю, що притягнення таких осіб до відповідальності та висвітлення цих фактів у ЗМІ є надзвичайно важливим для упередження нових жертв російської пропаганди», – говорить посол України в Чехії.

Він додає, що Чехія є однією з небагатьох країн, які ведуть слідство і намагаються притягнути своїх громадян до відповідальності за їхню участь у війні проти України.