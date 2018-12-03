Росія здійснила кібератаку на МЗС Чехії – звіт спецслужб

Російські спецслужби в 2017 році здійснили кібератаки на міністерство закордонних справ Чехії, ідеться в поширеному 3 грудня річному звіті Служби безпеки та інформації Чехії. У документі наведені подробиці атаки, організованої, як стверджується, ФСБ і російською військовою розвідкою. Внаслідок нападу хакери отримали доступ до електронної пошти 150 співробітників МЗС, ідеться в документі.

У звіті дії Росії названі головною загрозою для безпеки Чехії. За даними фахівців, ця загроза є більшою, ніж дії терористичних організацій, організованої злочинності чи екстремістських сил у самій країні. Крім кібератак на МЗС, чеські спецслужби звинувачують Росію в реалізації на території країни «гібридної стратегії», спрямованої на послаблення НАТО і ЄС. Крім шпигунства, йдеться також про прагнення отримати під свій контроль ключові підприємства і компанії, а також про організацію інформаційних кампаній в інтересах Москви.

У доповіді відзначається непропорційно велика чисельність персоналу російського посольства в Празі. Контррозвідка Чехії переконана, що частина російських дипломатів пов’язана зі спецслужбами.

Чеське видання Respekt вказує, що Служба безпеки та інформації не вперше називає дії Росії загрозою, проте вперше робить це настільки відкрито і на конкретних прикладах.

Влада Росії поки не коментувала звинувачення.