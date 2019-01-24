Чехія звинувачує у тероризмі двох чеських найманців, які воювали проти України на Донбасі

Чеська прокуратура звинувачує у тероризмі принаймні двох чеських найманців, які воювали проти України на Донбасі.

Цю інформацію, яку опублікували чеські медіа, підтвердив для Радіо Свобода заступник головного прокурора Праги Адам Башни.

«Можу підтвердити, що в лютому 2018 року чеський громадянин був звинувачений у скоєнні злочину, визнаному законом як терористичний акт за статтею 311 (1) (a), (2) (a), а) відповідно до параграфу 313 Кримінального кодексу за активну збройну діяльність в рамках незаконної сепаратистської структури, що виголошує себе як «Донецька народна республіка» (метою якої є порушення основної політичної та економічної структури суверенної та незалежної України шляхом контролю над її територією), проти озброєних та сил безпеки України», – пояснив заступник прокурора в листі до Радіо Свобода.

Адам Башни відмовився підтвердити ім’я звинувачуваного. Він послався на законодавчі норми Чехії, які забороняють надавати засобам масової інформації дані для ідентифікації підозрюваних.

Водночас чеське видання Deník N повідомило, що йому відоме повне ім’я звинуваченого. Вони назвали його Павел К. За даними журналістів, Павел К. перебував на Донбасі майже рік, з літа 2015 року до травня 2016.​

Павел К. – не перший громадянин Чехії, чию діяльність розслідує чеська поліція у зв’язку з їхньою ймовірною участю у російській війні проти України.

У листі Радіо Свобода заступник головного прокурора Праги Адам Башни підтвердив, що за подібним звинуваченням розслідування ведеться проти ще однієї особи. Водночас, за даними видання Deník N, слідство ведеться проти щонайменше 10 чеських громадян у зв’язку з їхньою участю у збройному конфлікті на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.