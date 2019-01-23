П'ять років війни на Донбасі: 13 тисяч вбитих

З квітня 2014 до кінця 2018 року на Донбасі загинули близько 13тисяч осіб, констатує ООН. Минула доба у війні на Донбасі теж не була тихою. По чотири порушення «перемир’я» противником зафіксували у штабі Об’єднаних сил і у так званій «ЛНР». П'ять років війни на Донбасі: 13 тисяч трупів. Скільки ще триватиме війна?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Дмитро Куліш, старшина резерву ЗСУ, снайпер батальйону «Донбас»; Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Ведучий: Олександр Лащенко.