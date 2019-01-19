Українські військові заявили, що збили дрон із вибухівкою

Українські військові з 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» заявили, що збили дрон фірми DJI моделі «Фантом-4» із осколковою вибухівкою.

«У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти», – заявили в бригаді.

Підтримувані Росією бойовики не коментували звинувачення українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.