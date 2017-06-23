Вперше судять чеха за звинуваченням в участі у боях на Донбасі на боці бойовиків

Прага – Вперше поліція Чеської Республіки висунула звинувачення чеському громадянинові за участь у боях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Як повідомляють місцеві ЗМІ, колишній чеський військовий «брав участь у підготовці терористичного нападу на Донбасі». Наразі суд розглядає справу, на яку «накладене інформаційне ембарґо».

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Чеські судові органи вперше розпочали розгляд справи за звинуваченням на адресу чеського громадянина в участі в боях на території України на боці проросійських бойовиків. Першим про чеха, який долучився до лав угруповань «ДНР» і «ЛНР» і брав участь у бойових діях на Донбасі, повідомив у тижневику Respekt відомий чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундра.

Це людина, яка вже довго вишукує в житті військові елементи, він служив і в чеській армії. А перед тим він якийсь час жив на Донбасі. Сам він аргументує справу тим, що на Донбасі не воював

В розмові з Радіо Свобода він наголосив, що мова йде про людину, яка вже бувала на Донбасі: «З того, що мені про нього відомо, це людина, яка вже довго вишукує в житті військові елементи, він служив і в чеській армії. А перед тим він якийсь час жив на Донбасі. Поліція його звинувачує в тому, що він чи то брав участь, чи приєднався до «військових» акцій, хоча, можливо, прямої участі в них не брав. Але і за це його можна притягнути до суду. Сам він аргументує справу тим, що на Донбасі не воював, а докази, які є проти нього, наприклад, фото, де він тримає в руках кулемет, то це випадковість, що він лише хотів оглянути військову техніку, тому що просто тим цікавиться».

На Донбасі воює більше чехів і більше словаків. Зараз говорять про десятки. Мені відомо, що поліція займається й іншими справами щодо участі чехів у боях

Зараз чеський суд продовжує розгляд справи. Потрібно дізнатись, як громадянин Чехії долучився до проросійських угруповань бойовиків на Донбасі і чи брав він безпосередню участь у «підготовці терористичного нападу», як про це повідомляють чеські ЗМІ. На думку чеського журналіста Ондржея Кундри, на боці бойовиків, ймовірно, воює більше чехів і їхніх сусідів: «Звичайно, на Донбасі воює як більше чехів, так і більше словаків. Якою є ця кількість, точно невідомо. Зараз говорять про десятки чехів і словаків. Мені відомо, що поліція займається й іншими справами щодо участі чехів у боях, а не тільки справою цього першого чеха, якого звинувачують».

Зараз багато залежить від того, наскільки вагомими доказами володіє суд, щоб довести громадянинові Чехії, що він своїми діями порушив чинне чеське законодавство, адже перебування у лавах угруповань «ДНР» і «ЛНР» є порушенням закону, наголосив Радіо Свобода речник Міністерства оборони Чеської Республіки​ Петр Медек: «Громадяни Чеської Республіки можуть служити в армії іноземної держави тільки за згоди головнокомандувача збройних сил, ним є президент республіки. Це не стосується армій країн-членів НАТО. Коли ж говорити про так звану луганську чи донецьку «республіки», то не йдеться про офіційну армію конкретної країни, а про озброєну одиницю, тобто це вирішувалось би відповідно до статей Кримінального кодексу».

Як зазначив Радіо Свобода посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, дипломатичній місії відомо про участь чехів у бойових діях на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

Українські правоохоронні органи підтримують тісний контакт із чеськими правоохоронними органами, обмінюються інформацією щодо цього

«Українські правоохоронні органи підтримують тісний контакт із чеськими правоохоронними органами, обмінюються інформацією щодо цього. Звичайно, що це є справою Чеської Республіки виконувати своє власне законодавство, тому ми не можемо в це втручатися. Але в тих випадках, коли чеські правоохоронні органи потребують правової допомоги або якоїсь інформації від української сторони, ми, безумовно, їм це надаємо. І ми вітаємо будь-які заходи, чи це стосується Чеської Республіки, чи інших держав, які б привели до переслідування і покарання тих людей, які беруть участь у терористичних діях на боці отих бандформувань, які діють на Донбасі», – сказав Перебийніс.

На цю справу накладене інформаційне ембарґо

Станом на сьогодні ще важко сказати, яким буде рішення суду, вважає Павел Бужґа, речник крайової прокуратури міста Градец Кралове, де розглядається справа: «Можу підтвердити, що крайовий суд цим займається, однак у відповідності до рішення представника прокуратури, на цю справу накладене інформаційне ембарґо. Це означає, що більше інформації, що стосується цієї справи, її тривалості, ходу розслідування і правового статусу надаватись не буде аж до зняття ембарґо. Тобто зараз я, на жаль, не можу висловлюватись детальніше щодо цієї справи».

Як наголосив Радіо Свобода Павел Бужґа, також зараз не можна точно визначити, коли буде виголошений вирок. Розгляд справи в суді може тривати й кілька місяців.