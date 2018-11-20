Проти «снайпера Баґіри» не порушили справу ні в Сербії, ні в Україні

У Сербії не порушували кримінальну справу проти громадянки Данієли Лазович, котра під псевдонімом Баґіра нібито бере участь в бойових діях на Донбасі на боці проросійських сепаратистів. Про це повідомила Висока громадська прокуратура в Белграді у відповідь на запит Радіо Свобода. Прокуратура стверджує, що немає даних про перебування Лазович на Донбасі.

На YouTube і деяких сербських сайтах розміщені розповіді й відео про «снайпера Баґіру», котра ще 2015 року прибула до Донецька, щоб «рятувати російський народ». Про Лазович згадується і на порталі «Федерального агентства новин», котрий близький до російського бізнесмена Євгенія Приґожина. Вона там стверджує, що в Сербії має батьків й сестру, але не планує повернутися до країни, оскільки її там можуть судити за участь у війні за кордоном.

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Белградська прокуратура стверджує, що Лазович в Сербії 2015 року засудили до шести з половиною років позбавлення волі за виробництво й розповсюджування опіатів. Однак, вона не відбула покарання, ймовірно тому, що на той час вже виїхала з країни.

«В справах котрі провадять слідчі СБУ немає документів про підозру щодо громадянки Сербії Данієли Лазович», – повідомили Радіо Свобода у СБУ.

Неможливо перевірити і твердження деяких сербських газет, що «Баґіра» свого часу була монахинею під іменем «Ксенія», оскільки в монастирі Тумане, в якому вона нібито перебувала упродовж кількох років, відмовляються від контактів з журналістами.

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