Суд ліквідував «консульство «ДНР» у Чехії

Вищий крайовий суд у місті Оломоуц своїм рішенням від 26 квітня підтвердив ліквідацію «консульства» підтримуваного Росією угруповання «ДНР» у цьому місті. Таким чином було анульоване оскарження голови цього «консульства» Нелі Ліскової, яка незаконно використовує дипломатичний титул «почесний консул «ДНР».

Як наголосив у розмові з Радіо Свобода речник Вищого крайового суду в Оломоуці Станіслав Цік, нинішнім рішенням «суд підтвердив вирок суду першого рівня, яким було закрите «представництво «ДНР» і розпорядився «представництво» ліквідувати».

Цік зазначив, що консульство однієї країни у відповідності до міжнародного права може розпочати свою роботу на теренах іншої країни тільки за її згоди, яку Чеська Республіка «представництву ДНР» не надавала.

У 2017 році Міністерство закордонних справ Чеської Республіки намагалося ліквідувати громадське об’єднання «ДНР», оскільки Прага не визнає «ДНР» державою і не має з нею жодних дипломатичних відносин.

За повідомленнями чеських ЗМІ, сама Ліскова вважає рішення суду ліквідувати представництво «політичною справою» і, ймовірно, домагатиметься розгляду справи у найвищому суді країни.