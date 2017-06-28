Чеський суд розглядає ліквідацію «представництва «ДНР» в Остраві

Крайовий суд у чеському місті Остраві розпочав засідання у справі ліквідації так званого «представництва «ДНР» у Чехії.

Цього вимагало Міністерство закордонних справ Чехії на підставі закону, що передбачає ліквідацію громадської організації, якщо її метою є, серед іншого, порушення прав людини, розпалювання ненависті, підтримка насильства чи виконання функції державного або публічного органу без законних повноважень.

У відповіді на запит Радіо Свобода Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що воно «ще раз наголошує, що самозвана Донецька народна республіка не може мати в Чеській республіці ані дипломатичну місію, ані консульську установу, тощо, це утворення не є державою, Чеська республіка не визнає її державою і немає з нею жодних дипломатичних зв’язків».

Голова громадського об’єднання, закриття якого вимагає МЗС Чехії, Нела Ліскова, у свою чергу, звинувачує чеський уряд у підтримці, фінансуванні та пропаганді «фашизму та тероризму».

1 вересня минулого року відбулася урочиста презентація «Представницького центру «ДНР», на яку Нела Ліскова розіслала запрошення депутатам чеського парламенту, підписавшись «почесний консул Донецької народної республіки».

Вперше чеське МЗС виступило вимогою закрити цю організацію 29 серпня минулого року. Наприкінці вересня минулого року Крайовий суд Острави зобов’язав так звану громадську спілку змінити назву, однак ця вимога чеського суду не була виконана. Так зване «представництво» було офіційно зареєстроване в місті Остраві як громадське об’єднання «Представницький центр «ДНР».