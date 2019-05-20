Справа «Елітного десантника»: у Чехії вперше засудили бойовика, який воював на Донбасі

У Чехії вперше засудили свого громадянина за участь у війні на Донбасі на боці проросійських бойовиків. На лаві підсудних опинився військовослужбовець Ерік Ешту – він був на сході України в 2015 році. Як громадянин Чехії пояснив своє перебування на Донбасі, чи визнав участь у війні та яке покарання отримав від чеської Феміди? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

До будівлі суду чеського містечка Пардубіце входить русявий чоловік в армійському мундирі. Справа Еріка Ешту особлива. Він одягнув військову уніформу і взяв до рук зброю ще до того, як вирішив піти до чеського війська. Зробив це на Донбасі, серед бойовиків угруповання «ДНР», як встановило слідство. Хоча сам це спростовує.

Я люблю подорожувати, от і все

«Я люблю подорожувати, от і все. Був у більш ніж тридцяти країнах. В Африці, Америці, Азії, Європі. Був в інших частинах і містах України: Києві, Ужгороді, Мукачевому. А на Донбасі затримався, бо там, на відміну від Києва, був друг», – переконує журналістам обвинувачений Ерік Ешту.

Ешту – перший, кому винесли вирок в Чеській Республіці за участь у війні на сході України. Про його тритижневу поїздку на Донбас у 2015 році міг ніхто і не дізнатися, але під час відбору в десант чеська комісія виявила його анонімний акаунт в соцмережі, де він позував зі зброєю. Зараз цих світлин онлайн не знайти, але вони є у обвинувачення.

«Ви б не хотіли зробити фото з автоматом? Це означає, що ви – не мілітарист. А я – так», – продовжував Ешту.

Свій профіль у «Фейсбуці» він назвав «Елітний десантник», яким він ніколи не був

«Свій профіль у «Фейсбуці» він назвав «Елітний десантник», яким він фактично ніколи не був. Він зараз є членом чеської армії – працює кухарем в одній із військових частин, з рекомендацією не допускати його до збройних частин через можливе дезертирство, самогубство або через загрозу для інших військових», – розповідає аналітик Інституту політики і суспільства у Чехії Роман Маца.

За обвинуваченням у тероризмі Ешту могло загрожувати двадцять років ув’язнення. Прокуратура закидала йому участь в обстрілах, охорону окопів і догляд за зброєю бойовиків. Суд вирішив покарати обвинуваченого трьома роками ув’язнення умовно з відтермінуванням на чотири роки і позбавленням військового звання.

Так, у нього була зброя. Тобто він, в разі чого, був готовий воювати

«Суд не побачив у діях пана Ешту тероризму. Він розглядав їх м’якіше – як те, що Ешту міг бути лише учасником дій незаконних збройних угруповань. Так, у нього була зброя. Тобто він, в разі чого, був готовий воювати», – пояснив вирок чеху прокурор Павел Клаіл.

Вирок погляди Ешту не змінив.

«Що таке злочинне угруповання? Якби ви були там зі мною, ви б побачили, що це – не злочинці», – зазначив Ерік Ешту.

Історія чеського бойовика Кафки

Втім, Ешту – не єдиний чех, якого помітили на Донбасі поміж бойовиків. До прикладу, про Павела Кафку журналісти «Донбас.Реалії» розповідали кілька місяців тому. Тоді нам вдалося поспілкуватися із його прийомною матір’ю.

«Він уже в 14-15 років казав: «Я б поїхав кудись воювати». Але не в сенсі, що він хотів когось вбити. Якщо ви подивитесь на його фотографії у Facebook, то ви побачите, що він просто любить зброю. Але він побачив, як все виглядає насправді, і сказав, що хоче повернутися додому», – розповіла жінка.

Кафка приїхав до України у 2015-му і приєднався до незаконного угруповання «ДНР». Пробув там майже рік. На численних фото того часу він у формі, зі зброєю або поруч із військовою технікою. Є навіть фото його військового квитка. До Чехії він повернувся вимушено.

«Йому потрібні були гроші. Я йому їх посилала, щоб він хоча б зміг повернутися додому. Він говорив, що його життя там було в небезпеці. Каже, що ледь не помер від холоду, коли переходив від сепаратистів до російського кордону. Ніяка політика його не цікавила. Він просто хотів погратись зі зброєю. Наслідки його не цікавили», – зауважує мати бойовика.

За даними чеських ЗМІ, місцеві правоохоронці розслідують понад десяток справ, що стосуються участі громадян цієї країни у війні на Донбасі.

Важливий момент – це доказові процедури, і складність у тому, що йдеться про справу, яка виходить за межі кордонів

«Вони, звичайно, все заперечують. Тож важливий момент – це доказові процедури, і складність у тому, що йдеться про справу, яка виходить за межі кордонів. Тут необхідні докази з протилежного боку. Тобто чеський уряд має звернутися до тих місцевих невизнаних структур, чого вони, звісно, робити не будуть, бо ніхто їм не скаже: «Так, ось цей в нас воював і захищав наші цінності», – наголошує Роман Маца.

Досі воюють в Україні

Є й ті, хто не повернувся до Чехії. Бойовики Павел Ботка і Іржи Урбанек спілкувалися із «Донбас.Реалії» трохи більше ніж рік тому.

«Чеської поліції я не боюся, тому що нічого не зробив. Жодних злочинів не вчиняв. «ДНР» не визнана терористичною організацією. Я служу у «регулярних військових силах» «ДНР», в мене є «регулярний військовий квиток», який мені видали в «ДНР». Я не перебуваю в жодних організованих злочинних угрупованнях», – зазначав бойовик із Чехії Іржи Урбанек.

Служба безпеки України передала чеським правоохоронцям інформацію щодо щонайменше двадцяти чехів, які воювали на боці угруповань «ЛНР» та «ДНР». Там же стверджують: не всі бойовики можуть залишити Донбас, навіть якщо захочуть, а щонайменше для двох чехів на Донбасі викопали могили.

Засуджений 17 травня Ерік Ешту був більше засмучений не вироком, а блискавичним закінченням його служби в чеській армії. Втім, він ще може подати апеляцію на рішення суду.

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