На місці пам’ятника Конєву у Празі буде встановлений пам’ятник визволителям міста

Після тривалих дебатів керівництво Праги 6 – району чеської столиці, де встановлений пам’ятник радянському маршалові Івану Конєву, ухвалило рішення встановити на цьому місці пам’ятник визволителям Праги.

Для пам’ятника Іванову Конєву будуть шукати інше, гідне такого монументу місце на теренах Праги. «Ми забезпечимо достойне перенесення сучасного пам’ятника до однієї з інституцій збереження національної пам’яті», – зазначив з нього приводу керівник Праги 6 Ондржей Коларж.

За це рішення віддали свої голоси більшість – 33 депутатів районної ради Праги 6 з усього 40 депутатів, які взяли участь в голосуванні.

Водночас керівництво Праги 6 вирішило виголосити конкурс на новий пам’ятник, присвячений пам’яті визволителів Праги. У зв’язку з цим буде проводитись відповідна робота для фінансового забезпечення реалізації нового проекту.

Таким чином завершились тривалі і бурхливі дебати навколо майбутнього пам’ятника Іванові Конєву у Празі. Однак і сьогодні під час засідання керівництва Праги 6 під стінами її офісу зібрались як захисники, так і противники перенесення пам’ятника, що свідчить про значний інтерес чехів до історії, зокрема, до теми визволення Чехословаччини від нацизму.

Пам’ятник радянському маршалові Івану Конєву – двічі Героєві Радянського союзу (1944 р., 1945 р) і Героєві Чехословацької соціалістичної республіки (1970 р.) був відкритий у Празі на площі Інтербригади 9 травня 1980 року з нагоди 35 роковин звільнення Чехословаччини від нацизму (автори – чеські скульптори Зденєк Крібус і Вратіслав Ружічка).