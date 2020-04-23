У магістраті Праги підтвердили надання охорони мерові через можливу загрозу з боку Росії

Мерові Праги Зденєку Гржибу надали охорону через можливу загрозу з боку Росії – інформацію про це Радіо Свобода підтвердили у мерії чеської столиці.

Як повідомив речник магістрату Праги Віт Гофман, мер чеської столиці Зденєк Гржиб має «короткочасну поліційну охорону».

Подробиць він не навів.

Раніше про те, що мера і двох голів районів Праги взяли під охорону через можливу загрозу з боку Росії, писав чеський журнал Respekt без вказівки джерела інформації.

За даними видання, влада побоюється, що їм загрожує небезпека після демонтажу пам’ятника радянському воєначальнику Івану Конєву і підготовки встановлення пам’ятної плити бійцям Російської визвольної армії.

Як пише Respekt, під охороною поліції, крім Гржиба, перебувають староста району Ржепориє Павел Новотни і староста району Прага-6 Ондржей Колар. У перших двох випадках захист носить превентивний характер, тим часом, як Колар вже отримав погрози вбивством, додає видання.

За твердженням видання, чеські спецслужби відстежили прибуття в Прагу громадянина Росії, який може становити небезпеку для Колара. Крім того, вони виявили переміщення групи російських розвідників з Росії в Європу, що може бути пов’язано з ситуацією.

У Празі-6 3 квітня був демонтований пам’ятник Конєву. Монумент буде перенесений в створюваний Музею пам’яті XX століття. Зняття скульптури викликало різку критику з боку Росії, Слідчий комітет порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.

У Ржепориє в травні заплановане встановлення пам’ятної дошки бійцям Російської визвольної армії, які надали збройну допомогу Празькому повстанню в 1945 році. Ця ініціатива також викликала різку реакцію російської влади.

При Гржибі в Празі біля російського посольства з’явилася площа імені вбитого опозиціонера Бориса Нємцова й алея імені вбитої журналістки «Нової газети» Анни Політковської.