У Росії пікетували консульство Чехії через пам’ятник Конєву

Група осіб у масках 16 квітня пікетувала будівлю Генерального консульства Чехії в Санкт-Петербурзі, вимагаючи повернути «на місце» знесений у Празі пам’ятник радянському маршалу Іванові Конєву.

За інформацією чеських ЗМІ, учасниками акції були члени крайньої лівої партії «Інша Росія», члени якої 5 квітня здійснили напад на посольство Чехії в Москві. Перед консульством вони, зокрема, розгорнули транспарант з вульгарним написом і запалили димові шашки.

Чеські дипломати офіційним шляхом про акцію жодної інформації від російської сторони не отримали. Зокрема, посол Чехії в Росії Вітєзслав Півонька з цього приводу наголосив: «Те, що нас дивує, це те, що ми про цей інцидент не були інформовані поліцією Росії».

Посольство Чехії в Росії має намір діяти офіційним шляхом. Зокрема, посол Вітєзслав Півонька зазначив, що відносно інциденту «нотою звернеться до Міністерства закордонних справ Росії».

Пам’ятник радянському маршалові Івану Конєву у Празі був демонтований 3 квітня. Рішення про демонтаж рада міського району Прага-6, де стояв монумент, ухвалила минулого року.