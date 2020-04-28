Чехія і Росія обмінялися заявами у справі ймовірного замаху російських спецслужб на чеських діячів

Міністерство закордонних справ Чехії і посольство Росії у Празі обмінялися низкою заяв після повідомлень, що російські спецслужби, ймовірно, планували замах принаймні на двох чеських діячів.

МЗС Чехії написало відповідь на ноту російського посольства з приводу таких повідомлень у чеській пресі, назвавши російську ноту неприйнятною. Та нота є протестом проти роботи незалежних ЗМІ, наголосила речниця чеського міністерства Зузана Штіхова.

«У Чехії існує свобода преси і заборона цензури… У ці свободи МЗС не втручається і втручатися не буде. Ми відкидаємо спроби такого втручання з боку іноземної держави», – заявила вона. Речниця також нагадала Росії про договір між двома країнами, в якому вони зобов’язалися не втручатися у внутрішні справи одна одної.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив журналістам, що Чехія не дозволить іншим країнам втручатися в її справи. «Ми суверенна держава і, звичайно, не потерпимо, щоб якісь великі світові потуги якимсь чином впливали на наші політичні справи», – наводить його слова агентство ČTK.

Попереднього дня, 27 квітня, російське посольство у Празі виступило з заявою, що воно «категорично відкидає… кричущі і брехливі інсинуації», як воно назвало публікації в чеській пресі про можливий російський замах. Посольство стверджувало, що ті «вигадки не мають під собою абсолютно ніякого підґрунтя» і є «продовженням активізованої тут (у Чехії – ред.) останніми днями інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію нашої країни (Росії – ред.) і нав’язування її ворожого образу чеській громадськості».

«Очікуємо, що згаданій ганебній публікації буде дана в Чехії належна оцінка», – заявили тоді в посольстві, додавши, що послали про це ноту до чеського МЗС.

Чеське видання Respekt написало, що три тижні тому в аеропорт імені Вацлава Гавела в Празі з Росії прибув чоловік із російським дипломатичним паспортом. Його зустрів автомобіль російського диппредставництва і відвіз у посольство. У портфелі пасажира, за даними тижневика Respekt, який посилається на джерела в силових структурах Чехії, могла бути смертельна отрута рицин.

За повідомленням, можливий учасник замаху міг бути співробітником однієї з російських спецслужб і користуватися дипломатичними документами й допомогою співробітників російського посольства.

Як пише видання, з моменту його прильоту чеські спецслужби взяли під охорону кількох празьких політиків: голову адміністрації Праги-6 Ондржея Коларжа і мера Праги Зденєка Гржиба. Обоє підтвердили, що перебувають під охороною.

Колар був одним із головних ініціаторів демонтажу пам'ятника радянському маршалу Конєву в Празі.

Гржиб, у свою чергу, в кінці лютого підписав рішення про перейменування площі перед посольством Росії на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Обидві події викликали різке невдоволення з боку російської влади.

27 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «качкою» розслідування чеського видання Respekt, яке повідомило про приїзд до Чехії співробітника російських спецслужб для отруєння мера Праги й інших політиків.