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27 квітня 2020, Київ 16:15
Новини | Міжнародні

Кремль відкинув повідомлення про російського агента, який нібито планував отруїти мера Праги

«Ми не в курсі взагалі цього розслідування. Ми не знаємо, хто розслідував, що розслідував. Схоже на чергову «качку», – сказав Дмитро Пєсков

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «качкою» розслідування чеського видання Respekt, яке повідомило про приїзд до Чехії співробітника російських спецслужб для отруєння мера Праги й інших політиків.

«Ми не в курсі взагалі цього розслідування. Ми не знаємо, хто розслідував, що розслідував. Схоже на чергову «качку», – сказав Пєсков російським ЗМІ 27 квітня.

Напередодні чеське видання написало, що три тижні тому в аеропорт імені Вацлава Гавела в Празі з Росії прибув чоловік із російським дипломатичним паспортом. Його зустрів автомобіль російського диппредставництва і відвіз у посольство. У портфелі пасажира, за даними тижневика Respekt, який посилається на джерела в силових структурах Чехії, могла бути смертельна отрута рицин.

За повідомленням, можливий учасник замаху міг бути співробітником однієї з російських спецслужб і користуватися дипломатичними документами й допомогою співробітників російського посольства.

Як пише видання, з моменту його прильоту чеські спецслужби взяли під охорону кількох празьких політиків: голову адміністрації Праги-6 Ондржея Коларжа і мера Праги Зденєка Гржиба. Про надання охорони останньому Радіо Свобода підтвердили у мерії Праги.

Колар був одним із головних ініціаторів демонтажу пам'ятника радянському маршалу Конєву в Празі.

Гржиб, у свою чергу, в кінці лютого підписав рішення про перейменування площі перед посольством Росії на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Обидві події викликали різке невдоволення з боку російської влади.

Адресу посольства Росії у Празі перейменували на площу Бориса Нємцова
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Адресу посольства Росії у Празі перейменували на площу Бориса Нємцова

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