Справа Скрипаля: Радіо Свобода і Bellingcat знайшли фото, що підтверджують зв’язок Чепіги з ГРУ

Російська служба Радіо Свобода і група розслідувачів Bellingcat знайшли у відкритих джерелах нові фотографії російського розвідника Анатолія Чепіги, який, на думку влади Великої Британії, під ім’ям «Руслан Боширов» намагався отруїти в Солсбері речовиною «Новачок» Сергія і Юлію Скрипалів.

Як йдеться у спільному розслідуванні, ці знімки підтверджують зв’язок із російською військовою розвідкою і самого Чепіги, і генерал-майора Андрія Авер’янова, командира російської військової частини 29155, про якого тиждень тому писало видання The New York Times.

Виявлені знімки Чепіги були зроблені за пів року до отруєння Скрипалів на весіллі дочки Авер’янова, в готелі, розташованому на березі Сенезького озера – за 15 хвилин їзди від бази «Сенеж» російських «Сил спеціальних операцій».

Чепіга не був випадковим гостем на цьому весіллі: один із дітей майбутнього «Руслана Боширова» брав участь у весільній церемонії, йдеться в розслідуванні.

За даними розслідувачів, на весіллі також мав бути присутній інший фігурант справи про отруєння Скрипалів – Олександр Мішкін («Олександр Петров»), але його фото не виявили.

Журналісти вказують, що Міністерство оборони Росії не афішує особистість Авер’янова: на стенді на святкуванні 100-річчя Ташкентського вищого загальновійськового командного училища, яке він закінчив, замість фотографії – порожній чорний силует, замість прізвища – його перші й останні букви, і навіть замість року випуску – знаки питання.

Радіо Свобода і Bellingcat в результаті спільного розслідування з’ясували деталі його біографії, що підтверджують зв’язок Авер’янова з ГРУ.

Зокрема, розслідування підтверджує дані The New York Times про знайомство Анатолія Чепіги і командира частини 29155 Андрія Авер’янова і є ще одним доказом, що Чепіга – не «бізнесмен, який займається спортивним харчуванням», як він раніше стверджував, а тісно пов’язана з ГРУ людина.

Як йдеться в розслідуванні, фото і відео з весілля дочки Авер’янова натякають на те, що Чепіга і Авер’янов дружать сім’ями, і, можливо, їхнє тісне знайомство почалося ще на одній із чеченських воєн, де, імовірно, служили обидва.

За даними джерела The New York Times, Авер’янов отримав звання Героя Росії в січні 2015 року, всього лише через місяць після Чепіги, ймовірно, за участь в кримських подіях, де вони з Чепігою також могли працювати разом.

Водночас розслідувачі Радіо Свобода і Bellingcat пишуть, що не можуть однозначно погодитися з висновком The New York Times про те, що саме військова частина 29155 є «центром планування і організації операцій ГРУ за кордоном», таких як отруєння Сергія Скрипаля.

«Не виключено, що в / ч 29155, зокрема база в районі Сходні, використовується для тренування бійців ГРУ, в тому числі для замахів й інших операцій в Європі, оскільки на цій базі часто бував Денис Сергєєв, ще один учасник операції з отруєння Скрипалів. У той же час, призначений командиром в / ч 29155 в 2013 році Андрій Авер’янов, судячи з усього, має відношення до командування «Сил спеціальних операцій» у Сенежі (в / ч 99450) – «зелених чоловічків».

Радіо Свобода надіслало в пресслужбу Міністерства оборони Росії питання про Андрія Авер’янова і військову частину 29155, але на момент публікації розслідування відповіді не отримало. Однак після того, як запит відправили, фотографії і відео весілля дочки Авер’янова з інстаграму, які дозволили знайти нові знімки Анатолія Чепіги, були видалені.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні минулого року. Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів речовиною «Новачок» і назвала імена підозрюваних, які в’їжджали до Великої Британії за документами на ім’я «Руслана Боширова» й «Олександра Петрова».

Москва звинувачення заперечує.

Скрипалі відновилися після нападу, але через контакт із залишками отрути громадянка Великої Британії Дон Стерджес померла в червні 2018 року, а її партнер Чарлі Роулі має значні проблеми зі здоров’ям.

США і ЄС запровадили санкції проти Росії через отруєння Скрипалів.