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15 Січень 2019, Київ 08:00
Новини | Міжнародні

ОЗХЗ додала «Новачок» до списку заборонених речовин

Про внесення «Новачка» до списку заборонених клопотали США, Великобританія та Нідерланди

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Виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини «Новачок» до списку заборонених. Це рішення підтримав 41 член виконкому.

Про внесення «Новачка» до списку, що додається до Конвенції із заборони хімічної зброї, клопотали США, Великобританія та Нідерланди.

У Росії, яка також є членом ОЗХЗ, є 90 днів на те, щоб опротестувати рішення.

Після завершення всіх процедур «Новачок» стане першою речовиною, доданою до списку ОЗХЗ з моменту його прийняття. Список був складений у 1997 році.

4 березня в Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» були отруєніколишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Лондон вважає, що речовина потрапила до Британії з території Росії і покладає провину за отруєння на російську владу. Росія обвинувачення відкидає.

Дах будинку Скрипаля демонтують
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У Солсбері демонтують дах будинку Скрипаля

Замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку в британському Солсбері в березні цього року призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.

Британське слідство ідентифікувало нападників на Сергія Скрипаля як «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова». У Лондоні наголосили, що справжні імена підозрюваних можуть відрізнятися від тих, які наведені в їхніх паспортах.

Розслідувальна група Bellingcat виявила, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. За даними розслідувачів, він отримав медичну освіту в одній з військових академій і є співробітником російської військової розвідки. «Руслан Боширов», за даними розслідувачів – російський розвідник Анатолій Чепіга.

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