У Солсбері демонтують дах будинку Скрипаля

У британському Солсбері військові демонтують дах будинку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. Про це повідомляє ВВС.

Місцева влада попередила сусідів Скрипаля про демонтажні роботи, які можуть зайняти близько чотирьох місяців. Навколо будівлі зведуть будівельні риштування та встановлять захисний купол. Військові розберуть дах будинку та гаража, а будівельне сміття вивезуть.

Після цього над будинком зведуть новий дах.

Влада зазначає, що ризик для здоров’я місцевого населення є «низьким».

4 березня в Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» були отруєніколишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Лондон вважає, що речовина потрапила до Британії з території Росії і покладає провину за отруєння на російську владу. Росія обвинувачення відкидає.

Замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку в британському Солсбері в березні цього року призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.

Британське слідство ідентифікувало нападників на Сергія Скрипаля як «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова». У Лондоні наголосили, що справжні імена підозрюваних можуть відрізнятися від тих, які наведені в їхніх паспортах.

Розслідувальна група Bellingcat виявила, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. За даними розслідувачів, він отримав медичну освіту в одній з військових академій і є співробітником російської військової розвідки. «Руслан Боширов», за даними розслідувачів – російський розвідник Анатолій Чепіга.