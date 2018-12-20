Напад на Скрипаля: дипломати ЄС погодили санкції проти п’яти росіян

Дипломати країн-членів Європейського союзу погодили санкції щодо п’яти росіян, пов’язаних з нападом на російського шпигуна Сергія Скрипаля у англійському Солсбері. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Тепер нові санкції мають затвердити посли країн ЄС та міністри закордонних справ. Очікується, що це станеться у січні.

Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосив 19 грудня про запровадження санкцій проти співробітників російських спецслужб Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна, відомих як «Руслан Боширов» і «Олександр Петров», яких підозрюють у нападі на екс-шпигуна з РФ Сергія Скрипаля.

4 березня в Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» були отруєні колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Лондон вважає, що речовина потрапила до Британії з території Росії і покладає провину за отруєння на російську владу. Росія обвинувачення відкидає.

Напад призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.