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19 Грудень 2018, Київ 21:47
Новини | Міжнародні

США запровадили санкції проти «Петрова», «Боширова» та інших російських агентів

Агенти ГРУ «Руслан Боширов» і «Олександр Петров» на вулицях британського міста Солсбері, березень 2018 року

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Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосив 19 грудня про запровадження санкцій проти співробітників російських спецслужб Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна, відомих як «Руслан Боширов» і «Олександр Петров».

Раніше влада Великої Британії звинуватили цих осіб у замаху на колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в британському місті Солсбері.

Про те, що під прізвищем Боширова може ховатися офіцер російської військової розвідки Анатолій Чепіга, наприкінці вересня повідомила розслідувальна група Bellingcat і видання The Insider. Пізніше розслідувачі опублікували інформацію про те, що Петров є російським розвідником Олександром Мішкіним.

Також у списку фігурують інші співробітники Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії, причетні до втручання у виборчий процес у США в 2016 році, намагання проникнути до баз даних Всесвітньої антидопінгової агенції.

Всього в оновленому списку Мінфіну США 18 росіян.

Крім того, під санкції потрапили видання «Економіка сьогодні», «Невські новини» і USA Really, а також «Федеральне агентство новин». Його пов'язують із бізнесменом Євгеном Пригожиним. ЗМІ неодноразово називали його особою, наближеною до російського президента Володимира Путіна.

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