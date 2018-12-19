США запровадили санкції проти «Петрова», «Боширова» та інших російських агентів

Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосив 19 грудня про запровадження санкцій проти співробітників російських спецслужб Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна, відомих як «Руслан Боширов» і «Олександр Петров».

Раніше влада Великої Британії звинуватили цих осіб у замаху на колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в британському місті Солсбері.

Про те, що під прізвищем Боширова може ховатися офіцер російської військової розвідки Анатолій Чепіга, наприкінці вересня повідомила розслідувальна група Bellingcat і видання The Insider. Пізніше розслідувачі опублікували інформацію про те, що Петров є російським розвідником Олександром Мішкіним.

Також у списку фігурують інші співробітники Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії, причетні до втручання у виборчий процес у США в 2016 році, намагання проникнути до баз даних Всесвітньої антидопінгової агенції.

Всього в оновленому списку Мінфіну США 18 росіян.

Крім того, під санкції потрапили видання «Економіка сьогодні», «Невські новини» і USA Really, а також «Федеральне агентство новин». Його пов'язують із бізнесменом Євгеном Пригожиним. ЗМІ неодноразово називали його особою, наближеною до російського президента Володимира Путіна.