​Голова британської розвідки МІ6: Росія – головний двигун спонсорованого державою тероризму

Лондон – Голова служби британської розвідки МІ6 Алекс Янґер назвав Росію головним двигуном спонсорованих державою кібернетичних і терористичних нападів. Янґер також висунув попередження Москві, аби Кремль не недооцінював налаштованості Сполученого Королівства, а також можливостей і потенціалу британських розвідувальних служб. Все це стало наслідком спроб президента Росії Володимира Путіна у певний спосіб залагодити дипломатичну напруженість у відносинах Лондона і Москви, коли Путін – під час саміту «Групи 20» в Аргентині назвав Британію «важливим партнером».

Керівник британського розвідувального відомства вважає недоречною і необачною будь-яку недооцінку Росією можливостей Сполученого Королівства завдати удару у відповідь на прояви агресивної поведінки Кремля, надто у світлі нападу з використанням хімічної зброї в англійському місті Солсбері, сліди якого ведуть на саму верхівку російського керівництва. У своїй промові, яку Алекс Янґер виголосив у понеділок перед студентами престижного університету Святого Андрія у Шотландії, голова МІ6 обґрунтував підстави, на яких Велика Британія розробляє засади розвідувальної діяльності «четвертого покоління», які пасуватимуть для нових реалій і загроз сьогодення. Однією з головних загроз у цьому плані, за його словами, виокремлюється саме Росія.

З огляду на це Алекс Янґер вважає, що британська служба розвідки, відома як Secret Intelligence Service, цілком слушно, попри всі складнощі з огляду на питання безпеки і обміну інформацією, пов’язані з Brexit, готується до помітного посилення співпраці і координації зусиль із колегами, які представляють розвідувальні служби країн Європи.

Оглядачі звертають увагу на те, що 55-річний Алекс Янґер, власне, сам колись закінчив університет Святого Андрія. Загалом цей університет Шотландії, разом з університетами Оксфорда і Кембріджа, вважається такою собі «ковальнею кадрів» для найвищих ешелонів британського керівництва. Тут навчалися, зокрема, і спадкоємець британського престолу принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, і багато інших відомих британців. Промова перед студентами університету Святого Андрія – це лише другий привселюдний виступ керівника британської розвідки.

(Алекс Янґер виступає перед студентами університету Святого Андрія у Шотландії)

На думку Алекса Янґера, нині у світі існують вороги Сполученого Королівства, які перебувають, за його словами, у стані постійного протистояння і конфронтації з Великою Британією. Росія, на думку Янґера, є одним із цих ворогів. Голова британських спецслужб, з огляду на це, кидає безпосередній виклик Кремлеві. За словами Янґера, саме служба британської розвідки МІ6 відіграла центральну і провідну роль у викритті російських агентів, які стоять за нападом із застосуванням хімічної зброї в англійському місті Солсбері. Варто також зазначити, що саме розслідування нападу у Солсбері призвело до прискіпливішого погляду на шпигунську діяльність, яку масово веде Росія у Сполученому Королівстві. Не слід забувати, що наслідком цього стало вислання великої кількості російських шпигунів, які працювали у Великій Британії під прикриттям дипломатичної діяльності при посольстві Російської Федерації.

Удар у відповідь на агресивні кроки Москви

Керівник британської розвідки однозначно попереджає Кремль, що Сполучене Королівство напевно зробить так, аби ціна за ворожі й агресивні кроки Росії була надзвичайно високою. Ба більше, Алекс Янґер напряму, не завуальовуючи, обіцяє удар у відповідь.

«Британія завдасть удару у відповідь на будь-яку агресію і негідну поведінку з боку Москви. Я закликаю, аби Росія, або будь-яка інша держава, яка має наміри завдати шкоди британському способові життя, у жодному разі не недооцінювала налаштованості і можливостей Британії та її союзників надати на це рішучу відповідь», – заявив керівник британської служби розвідки МІ6 Алекс Янґер.

Нині виникають щоразу нові виклики у вигляді російських «гібридних загроз» національній безпеці Великої Британії. Тут ідеться про новітні технології та кібернетичні напади, разом із розповсюдженням фейкових новин та втручанням у внутрішні справи. Саме на цьому, на думку Алекса Янґера, мають концентруватися зусилля британських спецслужб. Голова британської розвідки зазначає, що вороги Сполученого Королівства, зокрема Росія, випробовують міцність інституцій Великої Британії та оборонні потужності цієї держави, використовуючи вже далеко не традиційні методи. Відтак, на думку Янґера, існує потреба, щоб британські служби безпеки застосовували всі надбання того, що він назвав «четвертою індустріальною революцією», поєднуючи інформацію, здобуту з, так би мовити, людських джерел, з тим, що може дати кібернетична та технологічна розвідки.

Заява керівника спецслужб Великої Британії з’явилась тоді, коли напруженість між Лондоном та Москвою сягнула нової високої позначки. Буквально на вихідні знімальна група російського телебачення і телеведучий Тімур Сіразієв були помічені біля військових об’єктів у Британії.

Росіяни потайки вели відеозйомку неподалік секретного об’єкту 77-ої бригади британського війська, яка виконує розвідувальні функції, тісно співпрацюючи з британськими службами внутрішньої та зовнішньої розвідки, і має спеціалізацію з електронних та психологічних способів ведення бойових дій. У зв’язку з цим, за наказом міністра оборони Сполученого Королівства Ґавіна Вільямсона оприлюднили спеціальне застереження всім військовим частинам, розташованим на британських островах з попередженням щодо діяльності представників російського телебачення.

Професор Ентоні Ґліз, директор британського Центру студій питань безпеки і розвідки висловив упевненість, що Сіразієв та його оператор вчинили акт шпигунства, закликавши керівництво британської розвідки приділяти значно більше уваги роботі тих, хто видає себе за представників засобів масової інформації Росії.

«Російські журналісти, які представляють державні засоби інформації Російської Федерації, є «сурогатними» шпигунами путінського режиму. У випадку Сіразієва, йшлося про навмисну шпигунську діяльність біля секретного об’єкта, і це викликає глибоке занепокоєння», – заявив професор Ентоні Ґліз, директор британського Центру студій питань безпеки і розвідки.

Росія, як і в інших випадках, одразу ж відкинула шпигунське походження діяльності Сіразієва та його оператора. Сам Сіразієв, який працює на спонсорований Кремлем Перший Канал телебачення Росії, і є головою лондонського бюро цього каналу, назвав ці звинувачення британської сторони «фальшивкою». На додаток, у 8-хвилинному репортажі Сіразієва з-під секретного британського військового об’єкта, висувалась теза про те, що саме тут британські розвідслужби виробили «фейкові» докази причетності Росії до використання хімічної зброї у Сирії.