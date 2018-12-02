У Британії оголосили попередження через роботу російських телевізійників біля військових баз – газета

У Великій Британії на всіх військових базах оголосили стан готовності низького рівня після того, як біля секретної частини кібервійськ зауважили групу російських телевізійників, повідомила газета The Daily Mail у недільному виданні.

За повідомленням, військові мають негайно викликати поліцію, якщо побачать біля військових об’єктів журналіста і оператора головного російського державного «Першого» телеканалу.

Як пише газета, 21 листопада російського журналіста Тімура Сіразієва побачили в час, коли він вів прихований репортаж біля паркану частини 77-ї бригади – секретної військової частини, що працює разом із британськими спецслужбами MI5, MI6 і SAS, ведучи електронну і психологічну боротьбу.

Відеоспостереження на базі частини зафіксувало, як журналіст ходив туди-сюди вздовж паркану, в той час як оператор, як вважають, Дмитро Волков, знімав його, не виходячи з автомашини.

За даними газети, репортер також намагався потрапити на саму базу.

Про інцидент відразу повідомили міністра оборони Британії Ґевіна Вільямсона. Спецслужби країни відразу почали розслідування.

Тепер, як стало відомо газеті, британських військових попереджено не підходити до російського телерепортера і не вести з ним розмов і негайно викликати поліцію.

У статті оприлюднено і саме попередження, в якому зображено журналістське посвідчення Сіразієва з його фото і знімок його автомашини. У попередженні зазначено, що воно не має потрапити на очі публіці.

Газета зазначає, що репортаж Сіразієва з-під бази 77-ї бригади, який вийшов на російському «Першому» каналі, стверджував глядачам, нібито її командування сфальшувало докази, щоб довести скоєння Росією воєнних злочинів у Сирії. При цьому його репортаж сам містив фальшивку: взяті на сервісі «Ютюб» кадри з рекламного ролика з закликом вступати до лав британських військ зв’язку були представлені як нібито зйомки реальної роботи військових 77-ї бригади.

У статті також нагадано, що саме Сіразієв висвітлював справу з отруєнням у Британії російського подвійного агента Сергія Скрипаля з дочкою, подаючи дані й докази британського розслідування як «зразок фальшивих новин».

Тим часом російська сторона заперечила повідомлення британської газети. Тімур Сіразієв заявив російським засобам інформації, що не намагався потрапити на базу незаконно, а йшов туди відкрито. Також посольство Росії у Великій Британії заявило, що звинувачення проти журналістів у шпигунстві необґрунтовані і є елементом «створення постійних перешкод роботі російських ЗМІ» у Британії. Крім того, посольство висловило обурення публікацією фотографій журналіста і номера його авта, що, на думку посольства, «ставить під загрозу безпеку російських громадян».

А повідомлення газети і російської служби британської медіакомпанії «Бі-бі-сі», що нині кілька невеликих груп військовослужбовців британської 77-ї бригади перебувають в Україні, де навчають урядові війська захистові комп’ютерних систем від кібератак, у російському посольстві назвали «новим елементом масштабної британської військової присутності в Україні».

Як твердять у посольстві, «раніше нам було відомо про направлення воєнних спеціалістів для навчання українських військових спецопераціям проти мирних мешканців Донецька і Луганська, а тепер виходить, що британська присутність розширилася за рахунок надання, як пише «Бі-бі-сі», психологічного впливу і інформаційних операцій у цій країні… напередодні президентських виборів в Україні».

Ні у статті в «Дейлі мейл», ні в публікації «Бі-бі-сі» немає тих тверджень, про які заявило російське посольство.