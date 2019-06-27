«Зрадники повинні бути покарані» – Путін про отруєння Скрипаля в інтерв’ю Financial Times

Президент Росії Володимир Путін дав ексклюзивне інтерв’ю британському видданню The Financial Times і серед іншого прокоментував отруєння на території Великої Британії колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. Путін заявив, що цією справою мають займатися спецслужби. Російський лідер дав зрозуміти, що погано ставиться до шпигунів і заявив, що «зрадники повинні бути покарані», не конкретизуючи, кого мав на увазі.

При цьому президент Росії зазначив, що Москва і Лондон зацікавлені в повноформатному відновленні відносин, попри розбіжності у справі Скрипалів. Москва свою причетність до отруєння неодноразово відкидала.

У цьому ж інтерв’ю Путін заявив, що ліберальна ідея пережила свою мету, коли суспільство виступило проти імміграції та мультикультурності. Він вважає, що останні кілька десятиліть ліберали намагалися диктувати свою волю світу, проте припустилися серйозних помилок. Зокрема, на думку Путіна, канцлер Німеччини Анґела Меркель вчинила нерозумно, погодившись прийняти мільйон сирійських біженців. Президент США Дональд Трамп, навпаки, намагається зупинити потік мігрантів і наркотрафіку з Мексики, сказав Путін.

«Ліберальна ідея передбачає, що нічого не потрібно робити. Що мігранти можуть безкарно вбивати, грабувати і ґвалтувати, тому що їх права як мігрантів захищені… Ліберальна ідея застаріла. Вона вступила в суперечність з інтересами переважної більшості населення», – твердить російський лідер.

Путін дав інтерв’ю Financial Times перед відбуттям на саміт «Групи двадцяти», де запланована його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Залишаючи Білий дім, Трамп заявив журналістам, що очікує «дуже хорошої розмови» з Путіним, але додав, що «те, що я скажу йому, не ваша справа». Темами переговорів Путіна і Трампа, як очікується, будуть події навколо Ірану, Сирії та Венесуели, а також зміни в питанні ядерного нерозповсюдження після виходу США та Росії з договору про ракети середнього та меншого радіусу дії.

Трамп скасував заплановану зустріч з Путіним на саміті «Групи двадцяти» Аргентині в листопаді 2018 року після того, як Росія захопила три українські судна та їхні екіпажі в нейтральних водах Чорного моря. Тоді Трамп називав умовою зустрічі з Путіним звільнення українських військових моряків, але 24 українці й досі залишаються у полоні в Росії.