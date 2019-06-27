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27 Червень 2019, Київ 18:44
Новини | Міжнародні

Президент США Дональд Трамп прибув до Японії на саміт «Групи двадцяти»

Президент США Дональд Трамп спускається з борту літака в місті Осака, Японія, 27 червня 2019 року

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Президент США Дональд Трамп прибув 27 червня до Японії, де візьме участь у саміті «Групи двадцяти» в місті Осака. Очікується, що американський лідер проведе щонайменше вісім двосторонніх зустрічей на полях саміту.

Одразу ж у день прибуття до Японії Трамп матиме зустріч із прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном.

Також у планах Трампа є розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, головою КНР Сі Цзіньпінем, турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і саудівським кронпринцем Мохаммедом бін Салманом.

Також відбудуться зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Залишаючи Білий дім, Трамп заявив журналістам, що очікує «дуже хорошої розмови» з Путіним, але додав, що «те, що я скажу йому, не ваша справа». Темами переговорів Путіна і Трампа, як очікується, будуть події навколо Ірану, Сирії та Венесуели, а також зміни в питанні ядерного нерозповсюдження після виходу США та Росії з договору про ракети середнього та меншого радіусу дії.

/**/ /**/ /**/ Дональд Трамп (л) та Володимир Путін (п) під час зустрічі в Гельсінкі, Фінляндія, 16 липня 2018 року
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Трамп: у мене з Путіним буде дуже хороша розмова

Трамп скасував заплановану зустріч з Путіним на саміті «Групи двадцяти» Аргентині в листопаді 2018 року після того, як Росія захопила три українські судна та їхні екіпажі в нейтральних водах Чорного моря. Тоді Трамп називав умовою зустрічі з Путіним звільнення українських військових моряків, але 24 українці й досі залишаються у полоні в Росії.

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