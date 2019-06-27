Трамп: у мене з Путіним буде дуже хороша розмова

Президент США Дональд Трамп розраховує на «дуже хорошу розмову» із російським президентом Володимиром Путіним.

«У мене буде з ним дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа», – сказав Трамп у коментарі CNN.

28 червня в на полях саміту G20 в японській Осаці очікується зустріч Трампа та Путіна.

Востаннє президенти зустрічалися у форматі «віч-на-віч» у Гельсінкі в липні 2018 року. Після тодішньої зустрічі законодавці США різко критикували Трампа за те, що він не проявив жорсткої позиції щодо відповідальності за визнане спецслужбами США втручання в американські вибори 2016 року.

Наприкінці минулого року також не відбулася зустріч президентів США і Росії на попередньому саміті G20 в Буенос-Айресі, попри численні анонси. Причиною став інцидент з 24 українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Криму.

Останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.

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