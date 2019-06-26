Зеленський і Трамп. Про що говоритимуть президенти?

Гості програми «Ваша Свобода»: Євген Бистрицький, виконавчий директор фонду «Відродження» у 1998 – 2017 роках, доктор філософських наук, професор; Роман Мамонов, ведучий проекту «Голосу Америки» «Настоящее время. Америка»; Зенон Завада, політичний аналітик «Конкорд Капітал».

Вашингтон дуже зацікавлений якнайшвидше визначитись з датою і темами першої зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про таку зацікавленість заявив тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор. Водночас Трамп готується до зустрічі з Путіним на саміті G20 в Японії.

Олександр Лащенко: Пане Бистрицький, можливо, нарешті окрема зустріч буде Дональда Трампа і Володимира Зеленського, їхнє знайомство. Про що вони можуть говорити?

У Трампа і Путіна є про що поговорити

​Євген Бистрицький: Якщо буде ця зустріч. Очевидно, Павло Клімкін, наше МЗС намагаються, щоб ця зустріч відбулася. Але поки що нам не ясно, як вона буде. Навіть з Путіним, вони говорили, буде зустріч «на ногах». У Трампа і Путіна є про що поговорити. І Трамп зацікавлений, щоб була зустріч, якісь перемовини з Путіним. Конгрес вже вирішив, що заслуховуватиме спецпрокурора США Мюллера по всіх тих несказаних інтерпретаціях, які є в доповіді. Там можуть бути якісь зауваження з боку розслідування з боку Мюллера, які працюватимуть не на Трампа. Це значить, що його ситуація переговорів з Путіним не до кінця тверда, як людини невинної у спілкуванні з Росією під час виборів або «допомоги Росії» під час виборів. Трамп вже не буде повноцінно себе почувати на переговорах з Путіним...

І надзвичайно важливо – це «Північний потік-2», проти якого жорстко виступає Трамп і не так жорстко Європа. Потрібна дуже сильна і послідовна політика (з боку президента України – ред.). Те, що він не зустрівся з нашою делегацією в ПАРЄ... До того треба було зустрічатися, прийняти. Це його безпосередня робота.

Порівняно з енергією і напористістю Порошенка у зовнішній політиці, до Зеленського є запитання щодо невизначеності і непослідовності

В Україні надзвичайно зацікавлений Трамп як країні, яка зараз фактично єдина чинить опір Росії, російському наступу. Слабкість Європи по відношенню до Росії може подвійно впливати на рішення Трампа. Він (бізнесовий розум напористий) скаже: раз Європа така, то ми покажемо свою силу, наполягатимемо, щоб Росія виконувала мінські зобов’язання, санкції залишатимемо, виступатимемо проти «Північного потоку-2» і інших позицій, які не подобаються США в російській геополітиці. І будуть на стороні України. Але та слабкість, яка є з боку європейців – Трамп не може її відкинути.

У риториці демократів Україна за великим рахунком відсутня взагалі

Порівняно з енергією і напористістю Порошенка у зовнішній політиці, до Зеленського є запитання щодо невизначеності і непослідовності. Він буде продовжувати ту політику, яку виробив і вже озвучив щодо потенційної зустрічі з Путіним. Він сказав, що перші слова, які скаже – деокупація, виведення військ з Донбасу і з Криму. Мусить ті самі питання порушити першими з президентом Трампом. Він мусить підняти питання про «Північний потік». І продовження санкцій. Останні санкції взагалі були смішні – персональні. Це щодо моряків. Трамп хоче якимось чином знайти спільну мову з Росією. Але з Росією не можна знайти спільної мови, не йдучи їй на поступки. У Зеленського є певна прямолінійність, як у новачка в міжнародній політиці. І це може зіграти позитивну роль.

– Переклад. Пане Мамонов, в США набирає обертів політичне протистояння демократів і Трампа перед президентськими виборами. Як у цьому зв’язку згадують Україну, її нового президента?

Роман Мамонов (переклад): У риториці демократів Україна за великим рахунком відсутня взагалі. Це розглядається скоріш як внутрішньо республіканська історія. Саме скандал, пов'язаний з Джуліані і його дивними заявами стосовно саме української влади. Але періодично ця тема спливає, але з точки зору республіканців, які говорять, що в тому числі в Україні шукали компромат проти Трампа.

Ще один контекст, в якому згадують Україну – дивна історія за участі сина віце-президента Байдена в українському бізнесі

Ще один контекст, в якому згадують Україну – дивна історія за участі сина віце-президента Байдена в українському бізнесі. Ця історія якось так дивно зам’ялася – демократи не педалюють її. Багато хто вважає, що це цілком легітимний бізнес, син віце-президента бере участь в комерційних проектах, це ж не політика. І Україна – одна з країн, де немає постійного посла. Це відзначається, як символ не дуже гарної роботи адміністрації. І минув непоміченим в США скандал, що нібито американці тиснули на українську прокуратуру, щодо кого порушувати справи, а щодо кого – ні.

Ні Кремль, ні Білий дім до останнього моменту не підтверджували, що це (зустріч Путіна і Трампа – ред.) взагалі відбудеться. Білий дім поставив Путіна лише в один ряд із багатьма іншими політичними лідерами, з якими Трамп, можливо, зустрінеться. Але після минулої ночі, коли стало відомо, що спецпрокурор Мюллер виступить у Конгресі, надасть покази, а Трамп написав, що це все «політичні переслідування щодо президента», я не впевнений, що Трамп на цьому політичному тлі взагалі вирішить продовжувати плани щодо зустрічі з Путіним... Не факт, що ця зустріч (Трампа і Путіна – ред.) залишиться на порядку денному. Але не забуваймо, що попередню зустріч Трамп відмінив через українських моряків, через те, що Росія їх не повернула!

Росія зникла з гострої риторики в американській політиці. Але завжди може повернутися, якщо Кремль знову щось утне

У Конгресі відбулося затвердження так званого «акту протистояння опонентам США», який передбачає введення санкції, наприклад, щодо «Північного потоку-2». Але він доволі розмитий. Якщо у попередньому пакеті були конкретні російські банки, то зараз це лишається на розсуд адміністрації. Водночас у Конгресі зависли чи два, чи три законопроекти, які внесені були ще минулим скликанням Конгресу, у яких дійсно жорсткі санкції проти банків, нафтових компаній. Але доля цих проектів – лежать і припадають пилом десь на полицях. Немає зараз жорсткого загострення – фокус уваги змістився на Іран, Китай, Венесуелу. Так що Росія зникла з гострої риторики в американській політиці. Але завжди може повернутися, якщо Кремль знову щось утне.

– Пане Завада, якщо відбудеться зустріч обох президентів, про що вони можуть говорити? Яких, можливо, поступок вимагатимуть від Зеленського, якщо до того дійде?

Радники Трампа дуже бояться, що і Трамп, і Зеленський можуть щось не те сказати чи на неправильні речі погодитися

​Зенон Завада: Така зустріч буде, я думаю, більше для показу. І насправді серйозних рішень не буде ухвалено. Радники Трампа дуже бояться, що і Трамп, і Зеленський можуть щось не те сказати чи на неправильні речі погодитися. Це дуже недосвідчені політики. До речі, вони мають багато спільного – обоє прийшли на свої посади без жодного політичного досвіду, це люди, які робили такі обіцянки, особливо стосовно війни, які не зовсім реальні. Трамп обіцяв, що зменшить участь Америки в Афганістані, в Іраку, але не міг цього зробити. І ми можемо побачити щось подібне у Зеленського.

Я думаю, запрошення зробили Зеленському більше для того, щоб притягувати його до американських радників Трампа, і запобігати, щоб він не занадто швидко пішов на поступки Росії.