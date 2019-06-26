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26 Червень 2019, Київ 21:11
Новини | Міжнародні

Кремль підтвердив зустріч Путіна з Трампом в Осаці 28 червня

Президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін, липень 2018 року, Гельсінкі

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Зустріч президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним на полягсаміту G20 в японській Осаці відбудеться 28 червня. Про це, як повідомляють російські агенції, повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

За його словами, зустріч триватиме близько години і сторони планують обговорити питання стратегічної стабільності і збройних конфліктів, зокрема щодо Сирії, України, Афганістану, ситуації на Корейському півострові та питання «іранської програми».

Президент США Дональд Трамп щонайменше двічі заявляв, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті «Групи двадцяти» (G20) в Японії.

/**/ /**/ /**/ Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
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Востаннє Трамп зустрічався з Путіним у форматі «віч-на-віч» у Гельсінкі в липні 2018 року. Після тодішньої зустрічі законодавці США різко критикували Трампа за те, що він не проявив жорсткої позиції щодо відповідальності за визнане спецслужбами США втручання в американські вибори 2016 року.

Наприкінці минулого року також не відбулася зустріч президентів США і Росії на попередньому саміті G20 в Буенос-Айресі, попри численні анонси. Причиною став інцидент з 24 українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Криму.

Останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.

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