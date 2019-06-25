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25 Червень 2019, Київ 20:51
Новини | Політика

Клімкін закликає G20 вплинути на Росію для звільнення захоплених українських моряків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає країни «Групу двадцяти» (G20) застосувати всі можливі важелі з метою впливу на Російську Федерацію для звільнення захоплених українських моряків. Про це дипломат написав у Facebook увечері 25 червня.

Міністр нагадав, що 25 червня сплив термін, відведений Росії Міжнародним трибуналом ООН з морського права для реагування на його рішення і звільнення українських моряків.

«Росія, ясна річ, продовжує вдавати, що це її не стосується. Тільки от, як навмисно, усі члени арбітражу, окрім російського судді, чомусь думають інакше», – заявив Клімкін.

Він наголосив, що підписав листи до міністрів закордонних справ країн G20 та Європейського Союзу. «Закликаю під час наступної зустрічі «двадцятки» в Осаці застосувати всі можливі важелі з метою впливу на РФ для звільнення українських моряків», – наголосив Клімкін.

Також він нагадав, що «наші американські друзі сказали в Буенос-Айресі, що без звільнення українських моряків зустрічі з російським президентом не буде», і висловив впевненість, що «реакція РФ не забариться» і її слід очікувати «найближчим часом».

Минулого тижня президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті «Групи двадцяти» в Японії. Наприкінці минулого року зустріч президентів США і Росії на попередньому саміті G20 в Буенос-Айресі не відбулася, попри численні анонси. Причиною став інцидент з 24 українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Криму.

25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Росіяни захопили в полон 24 українських військовослужбовців, трьох з них було поранено. Українців звинуватили в незаконному перетині російського кордону.

16 квітня 2019 року Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права з метою звільнення полонених і суден. 25 травня Трибунал ООН оприлюднив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до РФ, яким суд зобов'язав Росію звільнити моряків і судна.

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