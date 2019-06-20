Трамп знову заявив, що зустрінеться з Путіним 

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня на саміті «Групи двадцяти» (G20) в Японії.

«Я хочу ладнати із Росією, я думаю, що так і буде. Хочу порозумітися і з Китаєм, думаю, що так буде. Я зустрінусь із ними обома наступного тижня в Японії на G20», – сказав Трамп в коментарі телеканалу Fox News.

Напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у нього немає інформації щодо зустрічі Путіна з Трампом. Графік двосторонніх зустрічей на полях саміту в Осаці якраз формується, додав він.

13 червня Дональд Трамп вже казав, що зустрінеться з Путіним під час саміту G20.

Востаннє Трамп зустрічався з Путіним у форматі «віч-на-віч» у Гельсінкі в липні 2018 року. Після тодішньої зустрічі законодавці США різко критикували Трампа за те, що він не проявив жорсткої позиції щодо відповідальності за визнане спецслужбами США втручання в американські вибори 2016 року.

Наприкінці минулого року також не відбулася зустріч президентів США і Росії на попередньому саміті G20 в Буенос-Айресі, попри численні анонси. Причиною став інцидент з 24 українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Криму.

Останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.