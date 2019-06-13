Трамп запланував зустріч із Путіним в Японії наприкінці червня, у Кремлі це не підтверджують

Президент США Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту G20 в Японії наприкінці цього місяця, хоча Кремль заявляє, що не отримав підтвердження від Вашингтона про можливу зустріч.

Про зустріч на полях саміту в японській Осаці 28-29 червня Трамп заявив напередодні у Білому домі.

Водночас речник Кремля, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «Кремль немає таких підтверджень» про зустріч президентів США і Росії.

Востаннє Трамп зустрічався з Путіним у форматі «віч-на-віч» у Гельсінкі в липні 2018 року. Після тодішньої зустрічі законодавці США різко критикували Трампа за те, що він не проявив жорсткої позиції щодо відповідальності за визнане спецслужбами США втручання в американські вибори 2016 року. Останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.