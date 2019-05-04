«Потенціал для прекрасних відносин» – Трамп прокоментував розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив 4 травня у Twitter, що розмова з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні, дає «потенціал для прекрасних відносин» з Росією.

«Дуже хороша телефонна розмова відбулася вчора з президентом Росії. Величезний потенціал для хороших/прекрасних відносин з Росією, попри те, що ви читаєте і бачите у Fake News Media. Подивіться, як вони ввели вас в оману щодо «російської змови». Світ може стати кращим і безпечнішим. Це добре», – йдеться у повідомленні Трампа в мережі Twitter.

Напередодні прес-служба Кремля повідомила, що президенти Росії і США під час телефонної розмови 3 травня обговорювали, зокрема, ситуацію в Україні в контексті нещодавніх виборів президента: «Володимир Путін акцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки з реалізації Мінських домовленостей».

Перед тим про розмову Трампа і Путіна повідомили в Білому домі.

За словами речниці Білого дому Сари Сандерс, президенти обговорили можливість укладення нової багатосторонньої угоди щодо ядерної зброї між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм або розширення поточної стратегічної російсько-американської ядерної угоди про ракети середньої і малої дальності.

Крім того, за даними Білого дому, російський і американський президенти обговорили протести у Венесуелі та доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори президента США 2016 року. За словами речниці Білого дому, політики зійшлися на тому, що розслідування «завершене, втручання не було».

Насправді доповідь спецпрокурора Мюллера про результати його розслідування підтвердила спільний висновок усіх 16 американських спецслужб, оприлюднений іще восени 2016 року, про втручання Росії у президентські вибори 2016-го у США: розслідування визнало це втручання «широкосяжним і систематичним» і таким, що порушило кримінальне законодавство США.

Сандерс також ще раз повторила позицію США про готовність обговорювати «всі варіанти» щодо Венесуели, де Кремль підтримує президента Ніколаса Мадуро, а Вашингтон – опозицію.

Раніше Дональд Трамп у Twitter заявив, що його розмова з російським колегою була «довгою і дуже доброю».​

«Як я завжди казав, ще до початку «полювання на відьом» (так Трамп називає розслідування щодо можливого втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році – ред.), ладнати з Росією, Китаєм, з усіма – це добре, а не погано. Ми обговорили торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль за ядерним озброєнням і навіть «російське втручання». Дуже продуктивна розмова», – написав президент США.

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Американсько-російські відносини перебувають на найгіршому після закінчення Холодної війни рівні. Цьому сприяли, зокрема, анексія Росією українського Криму в 2014 році, військова, економічна і політична підтримка Москвою бойовиків на сході України, ймовірне втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році, розбіжності з приводу громадянської війни в Сирії і підходи до обмеження ядерної програми Ірану.