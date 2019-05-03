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03 Травень 2019, Київ 09:52
Новини | Політика

Результати президентських виборів опублікували у «Голосі України»

Інавгурація Зеленського має відбутися до 3 червня

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Результати виборів президента України 3 травня опублікували у офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Володимира Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.

За чинного президента Петра Порошенка проголосували 4 мільйони 522 тисячі 450 виборців, що становить 24,45% від числа учасників голосування.

День виборів президента України у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День виборів президента України у 15 фото

Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня 2019 року. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.

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