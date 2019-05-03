Результати президентських виборів опублікували у «Голосі України»

Результати виборів президента України 3 травня опублікували у офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Володимира Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.

За чинного президента Петра Порошенка проголосували 4 мільйони 522 тисячі 450 виборців, що становить 24,45% від числа учасників голосування.

Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня 2019 року. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.