Зеленський і війна України з Росією. Путін не жартує

(Рубрика «Точка зору»)

Відкриття в Ростовській області першого центру, в якому видаватимуть російські паспорти жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей ‒ гарне підтвердження того, що у своєму протистоянні з новим українським президентом Володимиром Зеленським Кремль збирається переходити до реальних дій. Путін не буде просто жартувати. І це має розуміти кожен, хто замислюється про ситуацію в Україні після зміни влади.

У 2014 році, після Майдану, ще можна було жити в ілюзії, що Путін не готовий до активних дій проти України, що він може обмежитися політичними заявами, ну в найгіршому випадку – підвищити ціну на газ. Я добре пам'ятаю, що навіть напередодні засідання російського парламенту, на якому було ухвалене остаточне рішення про анексію Криму, багато політиків і в Україні, і на Заході все ще перебували в упевненості, що російський президент не наважиться на таке відверте захоплення чужої території, що він просто збирається контролювати Крим заради подальших поступок з боку Києва. Ну не може ж він справді взяти й приєднати територію іншої країни? Не може ж наважитися на анексію – таку гучну, неприкриту анексію?

Путін, як і Кремль, може наважитися на будь-які дії, які ще недавно в цивілізованому світі здавалися неприпустимими

Тепер ми точно знаємо – може. Схоже, Путін, як і Кремль загалом, взагалі може наважитися на будь-які дії, які ще недавно в цивілізованому світі здавалися неприпустимими – від Криму до втручання в американські вибори, від Донбасу до Солсбері. Саме тому його неможливо перемогти за допомогою простої пропаганди, оптимістичних роликів в інтернеті та впевнених заяв. Заяви не мають жодного особливого значення, коли на них відповідають танками.

Мені вже доводилося писати, що ніхто в Кремлі не ставив перед собою завдання привести до влади в Україні Володимира Зеленського. Ні, завдання, схоже, було інше – сприяти поразці Петра Порошенка. І через те що чинний український президент не пішов на угоди з Москвою за кремлівським сценарієм, і просто тому, що в російських спецслужбах переважила думка, що за президента Зеленського Україну буде набагато простіше дестабілізувати та... інтегрувати.

У російських спецслужбах переважила думка, що за президента Зеленського Україну буде набагато простіше дестабілізувати та... інтегрувати

Я не збираюся зараз оцінювати, наскільки виправданою є така позиція. Але те, що здійснення завдання вже розпочали – факт. Причому із Зеленським починають боротьбу саме за електорат східних і південно-східних областей країни – тобто тих областей, де позиції нового президента найміцніші. І це природно: з Порошенком не було ніякого сенсу боротися за цей електорат, який його не підтримував від початку, який у масі своїй навіть не пішов на вибори 2014 року, тому що не побачив серед фаворитів свого кандидата.

Кремлю потрібно буде довести, що Зеленський обдурив український схід. Що він не збирається і не може домовитися з Путіним, що війна триватиме – зрозуміло, через «неконструктивний» Київ, що тарифи не знизяться, а зарплати не підвищаться. А ось Кремль, навпаки, робитиме для «одного народу» на сході все, що зможе – почне з видачі паспортів жителям окупованих територій, потім, ймовірно, перейде до масової паспортизації всіх українських громадян. І зрозуміло, що для жителів прикордонних з Росією регіонів це буде куди важливіше, аніж для тих, хто живе на кордоні з країнами Європи.

У Путіна проста мета, над здійсненням якої він, мабуть, працюватиме найближчим часом. Виборець Володимира Зеленського має стати його власним виборцем, виборцем Володимира Путіна. І коли російський президент говорить про спільне громадянство двох країн, про один народ – він не жартує, навіть не знущається з майбутнього колеги. Він просто викладає програму «тихої анексії» українського сходу, за влучним визначенням міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевича.

Питання в тому, що, окрім слів, може протиставити цій «тихій анексії» Володимир Зеленський, чи розуміє він, що обраний президентом країни, яку, судячи з усього, просто хочуть перетворити на регіон сусідньої держави?

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

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