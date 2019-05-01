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01 Травень 2019, Київ 15:13
Новини | Політика

На сайті Кремля опублікований указ про спрощений порядок отримання паспортів Росії українцями

Новообраний президент України Володимир Зеленський порадив Москві не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ»

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На сайті президента Росії Володимира Путіна 1 травня опублікований указ «Про окремі категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку». Як йдеться в новому документі, який підписав Володимир Путін, спрощений порядок стосується, зокрема, українців з території Криму і «окремих районів Донецької та Луганської областей України».

Указом передбачено, що термін розгляду заяв про прийняття до громадянства Російської Федераці не повинен перевищувати три місяці.

«Цей указ набирає чинності з дня його підписання», – йдеться на сайті Кремля.

Команда Зеленського також заявляє, що Україна розраховує на підтримку міжнародної спільноти у питанні захисту інтересів, прав і свобод українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Сам Зеленський указу Путіна не коментував
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24 квітня президент Росії Володимир Путін вже видав інший указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

Днями у Росії почали відкривати центри видачі російських паспортів громадянам України. Офіційний Київ назвав таке рішення «юридично нікчемним».

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