«Це ще один напад на суверенітет України» – ЄС про паспорти Росії для жителів Донбасу

Європейський союз вважає «ще одним нападом на суверенітет України з боку Росії» указ Володимира Путіна про спрощений порядок видачі російських паспортів жителям контрольованих Москвою територій Донбасу.

«Час ухвалення такого рішення – відразу після президентських виборів, які продемонстрували відданість України демократії та верховенству права, – свідчать про намір Росії надалі дестабілізувати Україну та загострювати конфлікт. Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції територій, що не контролюються урядом», – ідеться в заяві речниці Служби Євросоюзу з зовнішніх справ Майї Коціянчич.

Раніше із заявами аналогічного змісту виступили Франція, Німеччина та США.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

25 квітня Рада безпеки ООН обговорить ситуацію на Донбасі через указ Путіна.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.