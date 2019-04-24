Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Квітень 2019, Київ 00:16
Новини | Політика

Рада безпеки ООН збереться 25 квітня через указ Путіна про видачу російських паспортів українцям

Засідання почнеться о 22:00 за київським часом

Дивитись коментарі

У четвер, 25 квітня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу через указ президента Росії Володимира Путіна про видачу російських паспортів жителям цих територій. Про це агентству «Укрінформ» розповів речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він зазначив, що засідання скликане на вимогу України.

За словами Ніколенка, рішення Росії порушує Статут ООН, резолюцію Ради безпеки 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за яку голосувала й Росія, і власне самі домовленості.

«Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит», – зауважив дипломат.

За київським часом засідання почнеться о 22:00.

Порошенко: йдеться фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Порошенко прокоментував указ Путіна про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, мовиться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG