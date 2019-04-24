Рада безпеки ООН збереться 25 квітня через указ Путіна про видачу російських паспортів українцям

У четвер, 25 квітня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу через указ президента Росії Володимира Путіна про видачу російських паспортів жителям цих територій. Про це агентству «Укрінформ» розповів речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він зазначив, що засідання скликане на вимогу України.

За словами Ніколенка, рішення Росії порушує Статут ООН, резолюцію Ради безпеки 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за яку голосувала й Росія, і власне самі домовленості.

«Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит», – зауважив дипломат.

За київським часом засідання почнеться о 22:00.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, мовиться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.