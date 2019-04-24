Волкер вважає «надзвичайно провокаційним» указ щодо видачі російських паспортів жителям Донбасу

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає провокацією указ президента Росії Володимира Путіна про спрощену процедуру видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

«Донбас – це Україна, і люди там – незалежно від мови, якій надають перевагу, – українці. Нещодавнє рішення Росії щодо видачі паспортів є провокаційним і взяте безпосередньо з «окупаційного плану», воно підриває зусилля, спрямовані на імплементацію Мінських домовленостей та відновлення контролю України над Донбасом», – написав Волкер у Twitter.

Рішення Кремля також засудила посол Франції Ізабель Дюмон.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.