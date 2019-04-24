Делегація України на переговорах у Мінську про паспортний указ Путіна: «Це порушення мінських угод»

Мінськ – 24 квітня у Мінську пройшло перше засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі після виборів президента України. Останній рік на переговорах у Мінську не було реального прогресу, і щодо обміну полоненими, і щодо розширення зон безпеки на Донбасі, і щодо стійкого режиму тиші. Проблемами також залишаються водопостачання та мобільних зв'язок, розмінування. Росія блокувала гуманітарні та політичні ініціативи України на переговорах щодо Донбасу.

Голова української делегації на переговорах у Мінську Євген Марчук 27 березня деструктивну поведінку Росії у ТКГ пояснював виборами в Україні: «Реалізовується установка президента Росії Володимира Путіна, щодо президентських виборів, як він сказав, з цією владою ніяких перемовин в результативному смислі не буде».

Україна: це порушення Мінських домовленостей

Вже на четвертий день після виборів, на яких новим президентом України було обрано Володимира Зеленського, під час чергового раунду переговорів у Мінську 24 квітня був оприлюднений указ президента Росії Володимира Путіна про спрощене надання російських паспортів мешканцям окупованих районів Донбасу.

Представник України на переговорах у Мінську Євген Марчук суворо засудив рішення Путіна про видачу російських паспортів жителям окупованих територій ОРДЛО.

«Ми розцінюємо це рішення як одноосібне порушення з боку РФ мінських угод, домовленостей в «нормандському форматі» і норм міжнародного права, як спробу Кремля легітимізації псевдореспублік», – цитує заяву голови української делегації представниця України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

За словами Ірини Геращенко, Євген Марчук прямо звернувся до представника Росії Бориса Гризлова з проханням негайного звільнення полонених, зокрема, українських моряків.

РФ демонструє неготовність до компромісів

«Вибори закінчилися – й варто РФ припинити шантажувати Україну заручниками і розблокувати їх звільнення. На що отримали наступну відповідь: до закінчення судилищ над моряками не може бути ніяких звільнень, а потім, мовляв, побачимо. РФ демонструє неготовність до компромісів, навпаки – поки що чітко прослідковується курс на замороження конфлікту», – зазначила Геращенко.

За її словами, було також зірвано пропозицію України і ОБСЄ ввести режим тиші, пасхальне перемир’я на Донбасі з 26 квітня.

Росія: Україну далі представляє «партія війни»

Голова делегації Росії на переговорах у Мінську Борис Гризлов заявив після закінчення нинішнього раунду, що перемога Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні «не позначилася» на поведінці делегації з Києва в Тристоронній контактній групі.

«Протягом декількох років українська делегація в контактній групі транслювала позицію київської «партії війни». Виборці України проголосували проти цієї позиції, але на поведінці і заявах київської делегації це поки не позначилося», – сказав Гризлов в інтерв’ю російським ЗМІ.

ОБСЄ сподівається, що Зеленський буде дотримуватися мінських угод

Посередник на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік після завершення засідання ТКГ 24 квітня привітав громадян України з президентськими виборами, які пройшли, за його словами, «відповідно до міжнародних стандартів і вимог».

Посол Сайдік заявив, що в ОБСЄ сподіваються, що обраний новим президентом України Володимир Зеленський буде дотримуватися мінських угод і мінського процесу в цілому.

«Я вітаю заяву новообраного президента Володимира Зеленського про те, що він буде діяти в будь-якому випадку в «нормандському форматі», буде продовжувати мінський процес. Для мене це найважливіша констатація», – заявив представник ОБСЄ.

За словами Сайдіка, спрощення порядку видачі жителям ОРДЛО російських паспортів «не узгоджується з мінським процесом врегулювання ситуації на південному сході України».

«Я завжди дотримувався букви і духу мінських угод, які ґрунтуються на суверенітеті і територіальній цілісності України», – сказав Мартін Сайдік.

Експерти: Путін торгується із Зеленським

Політичний оглядач незалежного сайту naviny.by із Мінська Олександр Класьковський цей крок Путіна назвав передбачуваним.

Віддавати Крим вони ні в якому разі не збираються, а от що стосується Донбасу, то Москва має на меті певне торгування

«Це дещо інша ситуація, ніж була при роздачі російських паспортів в Абхазії і Південній Осетії. Тепер для Москви ситуація важча, і я думаю, що там тримають в голові варіант розміну Донбасу на Крим. Віддавати Крим вони ні в якому разі не збираються, а от що стосується Донбасу, то Москва має на меті певне торгування і цей крок якраз грає на підвищення ставок в ньому. Крім того, допускаючи, що буде реінтеграція цих районів до складу України, що вдасться знайти якийсь компроміс із Зеленським та його командою, хоча перспектива цього хитка, роздача паспортів дає можливість втекти з Донбасу до Росії найодіознішим персонажам», – зауважив Класьковський.

Політолог із Мінська Андрій Федоров вважає, що указ про роздачу російських паспортів на окупованій частині Донбасу – попередження новому українському президенту: «Поки не поміняєш свою позицію і не зблизиш її з кремлівської, ставлення до тебе буде таке ж, як і до Порошенка».

«Навряд чи Мінський процес буде закритий, але він по суті і так мертвий. Що стосується президента Лукашенка, який мріє про лаври «миротворця» в нашому регіоні, то для нього згортання Мінського процесу невигідне, але він нічого з цим вдіяти не може», – каже Андрій Федоров.