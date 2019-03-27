Росія заблокувала гуманітарні й політичні ініціативи України на переговорах щодо Донбасу

Мінськ – 27 березня у столиці Білорусі відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Делегація України на ньому висунула низку гуманітарних та політичних ініціатив, але російська сторона блокувала фактично усі. Росія чекає, чим завершаться вибори президента України 31 березня, надіється, що після них їй легше буде розмовляти з Києвом, кажуть представники України на переговорах у Мінську.

В інтерв’ю Радіо Свобода голова української делегації на переговорах у Мінську Євген Марчук заявив, що найбільш болючі питання щодо звільнення полонених навіть не приймаються російською стороною до обговорення.

«Як завжди, ми почали з вимоги повернути наших полонених моряків. З цим я звернувся до голови російської делегації Бориса Гризлова. Але він відповів, що це питання не є предметом дискусії у мінському форматі, це предмет двосторонніх переговорів. Усі аргументи України не сприймаються», – сказав після переговорів Євген Марчук.

Обмін заручниками за двома формулами

Україна готова обміняти за формулою «25 на 25». Відповідь Росії: «Ні, ні і ні»

Україна також пропонувала обмін за формулою «25 на 25»: 25 громадян Росії, які відбувають в Україні покарання за важкі злочини, на 25 українських політичних в’язнів, яких росіяни арештували у Криму та на окупованій частині Донбасу.

«Ми готові на це вже 30-го числа, усе готово, є ряд процедурних питань, але Україна готова обміняти за формулою «25 на 25». Відповідь Росії: «Ні, ні і ні». Аргументів серйозних немає, але ми розуміємо, чому», – зазначає Марчук.

«Ви не хочете забрати своїх людей», – звернувся Євген Марчук безпосередньо до російського представника Бориса Гризлова. Відповідь була така: «Ні, тому що це не предмет мінського переговорного процесу».

За словами Євгена Марчука, таким чином Росія вдає, що вона нібито не є стороною конфлікту на Донбасі, а лише посередником.

Україна також пропонувала обмін за формулою «19 на 72» – 19 українських бранців на 72 арештованих за сепаратизм та інші злочини. До цього також усе готово, каже Марчук. Але і тут згоди не було, Росія та підтримувані нею бойовики блокують переговори.

Відновити режим тиші

За словами Євгена Марчука, Україна на переговорах у Мінську пропонувала відновити режим тиші на Донбасі з 10 квітня.

«Питання номер один – відновлення режиму тиші, який не підтримується, навіть збільшується інтенсивність порушень. Ми прийняли рішення до 10 квітня, до чергового раунду переговорів, детально підготувати усі складові та механізми режиму тиші, щоб вийти на пасхальні свята на зупинення вогню та механізми його забезпечення», – сказав Марчук.

У нього є стриманий оптимізм, що цього вдасться цього досягти на наступному засіданні.

Відкрити більше пунктів пропуску

На переговорах у Мінську Україна підтвердила готовність до відкриття пункту пропуску «Золоте» та ремонту мосту у Станиці Луганській.

Ми продемонстрували готовність відкрити пункт КПВВ «Золоте», але протилежна сторона, росіяни, відносяться до цього з прохолодою

«Україна проявила ініціативу та висловлює готовість до цього: підведена техніка, майстри, фахівці, будівельні матеріали для ремонту моста у Станиці Луганській. А у пункті пропуску «Золоте» ми повністю все підготували: і всі механізми які необхідні, і режим тиші, і гарантії безпеки, і прикордонники, і митники, і медицина… Ми продемонстрували готовність відкрити пункт КПВВ «Золоте», але протилежна сторона, росіяни, відносяться до цього з прохолодою, завжди знаходять якісь аргументи проти», – зауважив Марчук.

Зокрема зі сторони окупованих районів все заміновано.

«За три роки там не розмінували дорогу, не збудували нічого для людей з потрібної інфраструктури», – зазначає Марчук.

Це було б важливо для громадян, тому що наближаються пасхальні свята та поминальні дні, каже Євген Марчук: «Якщо у звичайні дні через пункти перетину проходить 38–40 тисяч людей, то в зв’язку з пасхальними і поминальними днями буде не менше 50 тисяч».

Взагалі ж пунктом пропуску «Золоте» могли б скористатися 140 тисяч громадян по обидві сторони лінії розмежування, а у Станиці Луганській – 270 тисяч осіб.

Представник угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего пояснив українську ініціативу відкриття пункту пропуску «Золоте» політизацією перед виборами президента України.

Вода та мобільний зв'язок

Економічна підгрупа обговорювала роботу кампанії «Вода Донбасу», частина об’єктів якої залишається на контрольованій Україною території, а частина – на окупованій. Зокрема водозабір, станція фільтрації та підйому води діє на підконтрольній Києву території, звідки ця вода подається в окупований Донецьк в обсязі 860 тисяч кубів щодобово. Після окупованої території вода виходить на Маріуполь – в обсязі 240 тисяч кубів.

При цьому в Донецьку тарифи на воду у 3,8 разів менші, ніж на підконтрольній уряду України території, фактично компанія змушена через це працювати збитково.

Мобільний зв'язок української компанії «Водафон» діє в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Компанія обслуговує декілька сотень тисяч абонентів у цих районах. Але там ця діяльність збиткова, там розгромлено десятки станцій, а російські гібридні сили не пускають фахівців для ремонту на автомобілях із українськими номерами.

«Люди там користуються «Водафоном» з однією метою: нікуди вони не дзвонять, лише чекають на СМС від Пенсійного фонду, що прийшла пенсія. Тому гуманітарна складова тут важлива: це територія України, там проживають наші громадяни, які вимушені тимчасово терпіти це все», – наголошує Марчук.

Чому Росія блокує переговори щодо Донбасу

Реалізовується установка Путіна: до виборів ніяких перемовин в результативному смислі не буде

Блокування Росією українських ініціатив Марчук пояснив наближенням виборів в Україні.

«Реалізовується установка президента Росії Володимира Путіна, що до президентських виборів, як він сказав, з цією владою ніяких перемовин в результативному смислі не буде», – зазначає Євген Марчук.

Я їм пояснив чітко, що Україна ніколи не погодиться з окупацією, який би уряд не був

А представник України у політичній підгрупі ТКГ Олександр Моцик заявив Радіо Свобода: «Росія надіється на шанс, що їй легше буде розмовляти з Україною після виборів. Я їм пояснив сьогодні дуже чітко, що Україна ніколи не погодиться з окупацією, який би уряд не був, і ніколи не відійде від питання територіальної цілісності нашої держави, включаючи Донбас та Крим».

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдік також звернув увагу на вибори у своєму брифінгу для журналістів за підсумками чергового раунду переговорів.



«Залишилося чотири дні до виборів в Україні. Спостерігаючи виборчу кампанію і спілкуючись з людьми, я переконався, що досягнення миру на сході України є однією з головних тем передвиборних дискусій. Я це помітив також під час моєї недавньої поїздки до Західної України. Це показує, що наша робота тут, в Мінську, істотна, і багато тих в Україні, які чекають від нас справжніх результатів, а саме – миру», – сказав дипломат.