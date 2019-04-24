МЗС: своїм рішенням Росія розписалась у тому, що окупує території Донбасу

Своїм рішенням видавати російські паспорти жителям окремих районів Донецької і Луганської областей Росія розписалась у тому, що окупує ці території, заявила у коментарі Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

«Звичайно, цим Росія розписалася в тому, що окремі райони Донецької і Луганської областей є фактично окупованими нею, тому що політика незаконної паспортизації є одним з елементів цієї самої повзучої анексії. Росія має негайно скасувати цей ганебний указ, припинити такі протиправні дії щодо українських громадян, і вже зараз ведеться активна робота з нашими західними партнерами», – сказала Зеленко в ефірі «Ньюзруму» – мультимедійного проекту Української служби Радіо Свобода.

Вона висловила впевненість у тому, що світова спільнота стане на боці України, і політико-дипломатичний тиск на Росію буде посилений, «щоб не допустити повзучої анексії, в тому числі за допомогою паспортного інструментарію, який зараз використала Росія».

Зеленко наголосила, що Росія фактично діє всупереч статуту ООН, всіх домовленостей, досягнутих у «нормандському форматі».

«Українське законодавство чітко визначає єдине громадянство – це громадянство України і жодних правових наслідків від множинного громадянства Українська держава не визнає. Отже, наші громадяни залишатимуться нашими громадянами – це громадяни України», – сказала речниця МЗС.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.