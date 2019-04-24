США: указ Кремля про видачу паспортів «абсурдний і дестабілізуючий»

Посольство США в Україні засудило указ влади Росії про видачу в спрощеному порядку російських паспортів жителям окупованих проросійськими силами територій Донбасу.

«Крим – це Україна. Донецьк – це Україна. Луганськ – це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська і підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.