У МЗС заявили про «паспортний» етап окупації Донбасу після рішення Кремля

Міністерство закордонних справ України розкритикувало рішення влади Росії у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям окупованих проросійськими силами територій Донбасу.

«Рішення Росії щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях – це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу. Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє», – написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля через три дні після виборів президента в Україні.

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Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.